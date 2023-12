A Mihai Eminescu utca sürgős felújításra szorult, hiszen korábban kicserélték a gázvezetéket, illetve a vízvezetéket is. Utóbbira azért volt szükség, mert itt volt a város egyik „forró” pontja: nem telt el hét, hogy az elöregedett csövek ne adják meg magukat. Miután a vezetékek cseréje lezajlott, idén ősszel megkezdődött az alapozás, hiszen az is hiányzott. Amikor ezzel végeztek, a napokban leöntötték az első aszfaltréteget is, hiszen mind a távközlési, mind a villanyvezetékek föld alá fognak kerülni, ezenkívül pedig az út két szélén a járdák kialakítása is hátravan. Utolsó munkálatként koptatóréteg kerül az útszakaszra, melyet korábbi elképzelések szerint egyirányúsítanak a forgalom gördülékenyebbé tétele érdekében. Bokor Tibor polgármester érdeklődésünkre elmondta: idén – ha az időjárás velük tart – már csak a járdákkal foglalkoznak, újabb réteg aszfaltot tavasszal öntenek, miután eltávolítják a régi oszlopokat.