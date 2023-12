Jól haladnak a gázvezetéssel Nyujtódon

Régi álma a Kézdivásárhelyhez tartozó Nyujtód, Szászfalu, Sárfalva és Oroszfalu lakosságának, hogy a településeken legyen gázszolgáltatás, és ez most már körvonalazódik is, hiszen Nyujtódon jó ütemben zajlik a munkálat. Bár kezdetben a lakosság egy része közömbös maradt, az érdeklődés nőni látszik, hiszen a fafűtés jóval drágább lett a földgázhoz képest – a kényelmi tényezőről nem is beszélve. Így mindenképpen jó lépés a beruházás, csak épp az infláció szólt bele, a betervezett pénzösszeg most már nem elégséges.

„A kivitelezés az elképzelések, tervek mentén halad, a múlt heti adataim szerint több mint öt kilométer vezeték le van fektetve. Nyujtódon a mellékutcák teljes mértékben kész vannak, jelenleg két fronton zajlik a munkálat, egyrészt Lemhény irányába a 11-es országút jobb oldalán, illetve Kisnyujtódról haladnak szintén Lemhény felé. A munkálatban mintegy negyven kilométer cső lefektetése szerepel” – részletezte Bokor Tibor polgármester. Mint elmondta, a vezeték Kézdivásárhelyen, az oroszfalvi vasúti átjárónál ér véget, ahol nyomáscsökkentő állomás épül, a szükséges terület megvásárlása érdekében most zajlanak a tárgyalások a terület tulajdonosával. Oroszfaluban egyébként a térkövezett járda alá kerül a gázcső, tehát az útburkolatot nem kell bántani.

Gondok az anyagiak miatt vannak. A polgármester nemrég hosszasan tárgyalt a kivitelezővel, hiszen a szerződésben szereplő közel hatvanmillió lej nem lesz elég a teljes munkálatra, erről az infláció és az időközben megemelt minimálbér is „gondoskodott”. „A szerződés aláírásától napjainkig számolva körülbelül nyolcmillió lejjel több pénzre van szükség. A kivitelezőnek azt javasoltam, hogy a munkát folytassák, megnézzük, az Anghel Saligny-program révén lesz-e lehetőség, hogy a Fejlesztési Minisztérium az áremelés okozta különbségeket ellensúlyozni tudja. Sajnos én úgy látom, hogy az ár tovább fog nőni, ez csak a pillanatnyi helyzet, hiszen a minimálbért ismét emelik, és ezeket a terheket az önkormányzatok nyakába varrják. A cégek máris követelőznek. Önrészünk ebben a munkálatban nincs. Ha a kormány a különbségeket kifizeti, akkor nincs probléma. Ha viszont nem, akkor két lehetőségünk marad: saját pénzből befejezzük, vagy csonkítjuk a vezetéket 3–4 kilométerrel, ami viszont nem járható út, hiszen melyik települést hagyjuk hátrányos helyzetben?” – tette fel a kérdést az elöljáró.

A tervben szerepelt digitális gázórák szerelése is, az elképzelés szerint pár ezer rádiójeles szerkezetet Kézdivásárhelyen helyeznének el. „Valószínű, hogy ez a tétel nem fér bele a gázbővítés büdzséjébe, viszont maradnak az úgynevezett okos elosztók, ezekből 50–60 darabot fognak felszerelni. Ezek felelnek a földgáz egyenletes elosztásáért, vagyis ahol megnő a fogyasztás, oda nagyobb nyomást irányítanak, ahol csökken a fogyasztás, ott csökkentik az áramlást. Ennek köszönhetően kiegyensúlyozottá válik a rendszer” – magyarázta Bokor Tibor.

Nyujtódon kb. három hete tartottak lakossági fórumot a gázvezetés kapcsán. Sokan jelezték, hogy érdekeltek a rácsatlakozásban, lényegesen többen, mint korábban. Elképzelés szerint, ahogy a munkálat halad, hasonló fórumokat szerveznek a többi érintett településen is.