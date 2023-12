Repülünk Schengenbe

Teljesítettük a schengeni csatlakozás összes technikai feltételét, igazságtalanság, hogy még mindig nem fogadták be Romániát (és Bulgáriát) a határellenőrzésektől mentes térségbe – hallhatjuk évek óta. Nem tudhatjuk, melyek ezek a teljesített feltételek, de tény, hogy továbbra is rendszeresen buknak le korrupt vámosok – nem egy-kettő, hanem egy-egy átkelő teljes legénysége a kapitánytól az utolsó tisztig, akik vagyonokat szedtek össze azáltal, hogy némi pénzért cserébe eltekintettek feladatuktól, az ellenőrzéstől –, és az is, hogy a „tisztességes” vizsgálat is rendkívül felszínes, nem véletlenül hagyhatta el gond nélkül az országot az elítélt nagybányai polgármester tíz évvel fiatalabb unokaöccse útlevelével. Ám tekintsünk el ezektől az „apróságoktól”, hisz jó éve harsogja az EU összes fóruma – az Európai Parlamenttől a Bizottságig és az ET többsége –, hogy a két ország megfelelt minden elvárásnak, az övezetben a helye, akik akadályozzák, önző politikai érdekekből teszik. Lám, most végre kimozdulhattunk a holtpontról, s bár a légi közlekedésben igazodhatunk Európa jobbik részéhez.

Csakhogy az ellenőrzések nagy fennakadást eddig sem a reptereken okoztak, hanem a gépjárművek által igénybe vett határátkelőknél. A teherautók sokszor napokig vesztegelnek, és ünnepek vagy nyári szabadságok idején órákat kell várakozniuk a személygépkocsival utazóknak is. Rengeteg idő és pénz veszik kárba, erre lett volna orvosság a schengeni csatlakozás, melynek pont a lényegi része késlekedik továbbra is.

Keveset tudni egyelőre arról, melyek Ausztria feltételei. Hallani, hogy cserébe követeli a határőrség megháromszorozását az EU külső határainál, de ragaszkodnak a román–magyar határ ellenőrzésének erősítéséhez is (minket ez érint leginkább, érzékelhető hasznot e határátkelők „teljes légiesítése” jelentene), és állítólag az elvárások között szerepel afgán és szír menedékkérők befogadása is. Ez utóbbi igényről egyelőre találgatások folynak, nem tudni, azok visszafogadását várják-e el, akik a két országon keresztül érkeznek Ausztriába (a dublini egyezmény értelmében ez most is kötelező), vagy menekülttáborok nyitását akarják elérni olyanoknak, akiknek menedékjogi vizsgálata folyamatban van. Ha ezt vállalja Románia cserében az Air Schengenért, nagyon komoly kampánymuníciót szolgáltathat az amúgy is egyre erősödő szélsőjobbosoknak.

Ausztria a menekültáradat megfékezésére hivatkozva akadályozta Románia és Bulgária schengeni csatlakozását, és ugyanezen ok miatt egyre több schengeni övezethez tartozó állam vezeti vissza a határellenőrzést. Erősödnek és szaporodnak azok a hangok, amelyek elégedetlenek az övezet működésével, megreformálását követelik. Megtörténhet, hogy mire Románia nemcsak repülőn, de a szárazföldön is megérkezhetne Schengenbe, széthull a teljes rendszer, semmivé válik a határellenőrzés-mentes övezet.

