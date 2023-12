Sok mindent látunk a világból, sok mindent hoz elénkbe a tévé, a telefon, az internet, nem tudjuk követni a hírek kavalkádját, ezért kell az adventi elcsendesedésben is megtalálni, mi az, ami hiteles, amiben megtaláljuk a válaszokat kérdéseinkre – ezekkel a gondolatokkal, gitárral kísért énekkel és rövid áhítattal vezette fel Farcádi Botond Nem minden igaz, amit látunk című médiaismereti előadását házigazdaként Hegyi István református lelkész.

A világ, az ország és közvetlen környezetünk jelenlegi eseményeivel illusztrált, illúziórombolónak is beillő, ellenben a hírözönben eligazító megállapításokkal, időnként komor beszólásokkal, de humorral is fűszerezett médiafogyasztási tanórán azzal kellett szembesülniük a jelenlévőknek, hogy igaz is meg nem is, amit látunk, hallunk a különböző írott, elektronikus és digitális médiában. Mert egyenként lehetnek a hírek igazak, a közölt történések valósak – az összkép mégsem az a valóság, amiben mi élünk. Tanítják, a hír az, ami szokatlan, nem szokványos jelenségről, történésről szól, ezért elsősorban ezekről kapunk információt a különböző felületeken, de nem mindenikhez van közünk, nem minden a mi valóságunkban történik – véli Farcádi Botond. Tragédia, ha háború, viszálykodás olt ki életeket, erdőtűz pusztít, követhetjük figyelemmel a tőlünk távol eső eseményekről szóló híreket, de fontos mérlegelni, hogy mindez mennyire befolyásolja saját életünket, és inkább hagyjuk a hiteles hírforrásokra, hogy a több száz hírből kiválo­gatva a számunkra fontosakat, relevánsakat, elsősorban azt közvetítsék számunkra, ami életünket befolyásolja. A jól bevált, régóta működő, ismert, becsületét nem vesztett hírforrásra támaszkodhatunk, nem kell mindig sietni, ajánlott kivárni, amíg az adott hírt több oldalról megerősítik, akkor lehet valós, pontos, megbízható a közlés – állítja a Háromszék főszerkesztője.

Semmi sincs ingyen, még az információ sem, azt valaki előállítja, az az ő munkája, amiért pénzt kap – hangsúlyozta az előadó. Fontos, hogy a hírforrás legyen minél közelebb az eseményhez. Legyen ismert, hiteles a forrás, ha hazudik, félrevezet, azt csak egyszer teheti meg, utána már nem tartjuk hitelesnek, szavahihetőnek. Figyeljük meg, mikori a hír, van-e szerzője, mert a közösségi internetes felületeken gyakran ez sem teljesen tiszta. Tartsuk szem előtt, a közösségi médiában ki és mikor osztotta meg a bejegyzést, ismerjük-e az eredeti hírforrást – ezeket gondoljuk át, mielőtt hinnénk, amit olvasunk, hallunk, látunk.

Ne feledjük, a témával, amelyre többször rákattanunk, sok mindent elárulunk magunkról, a különböző internetes felületek működtetői pedig, miután becserkészik szokásainkat, nem ódzkodnak értékesíteni ezeket az információkat hirdetőik felé, s ezáltal bizonyos (vásárlási) döntéseinket befolyásolják.

És hogy akkor mit tehetünk? Becsüljük meg azokat a hírforrásokat, intézményeket, újságokat, rádiókat, televízió­kat, amelyek régóta működnek, szándékosan nem vezetik félre követőiket, nézőiket, olvasóikat. A mi életünket is befolyásoló világi eseményekről ezek a hiteles hírforrások tájékoztatnak, ami minket nem érint, arra ne pazaroljunk időt, energiát, idegsejtet. Keressük magunkat a hírekben: a bennünket, közösségünket közvetlenül érintő történéseket, ne engedjük, hogy a túlzott médiafogyasztás miatt sérüljenek emberi kapcsolataink, legyünk sokat a természetben, vigyázzunk mentális egészségünkre.

Ennél sokkal többet mondott el a témában Farcádi Botond hétfőn este a Gyöngy­virág utcai gyülekezet ismeretterjesztő estjén, de zárhatjuk azzal: aki híreket böngész, legyen elsősorban igényes és kételkedő, mindenekelőtt pedig óvja elméje tisztánlátását, józan értékítéletét. Erre jók a Teológiai estek is ebben a gyülekezetben, egyfajta elméket nyitogató találkozók, amelyek eligazítanak a körülöttünk lévő világban és a hit által közelebb hoznak a valósághoz.