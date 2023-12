Előző írásunk

Nézzétek, mit láttam! – írta Annácska egy őzet megragadó fotó alá, amelyet útban a Madarasi-Hargita felé fényképezett telefonjával, és rögvest el is küldte szüleinek. Az efféle fényképpostázás nem jellemzi, most akkora lehetett az élménye, hogy még közlési szokásait is túlnőtte.