Az EU elkezdi a csatlakozási tárgyalást Ukrajnával és Moldovával

Nem is gondoltam volna, hogy ennyi boldog ember között élek. Ha az emberek egy országban boldognak érzik magukat, magát az országot is boldog országnak lehet tekinteni. Az Eurostat (az Európai Unió statisztikai hivatala) tanulmányt készített arról, hogy mit nyilatkoznak Európában a megkérdezettek saját életük minőségével kapcsolatban. A teljesen elégedetleneknek nulla, az abszolút elégedetteknek tíz pontot számítottak fel. Eszerint az Unió 27 tagországa közül a legboldogabb Ausztria, míg Románia, Lengyelországgal és Finnországgal együtt a második helyen áll. Érdekes, hogy Finnország éveken keresztül világelső volt a boldogságlistán, de úgy látszik, mára már megboldogtalanodtak a finnek is. Izrael is a negyedik helyen állt, de már ott sem nagy öröm lakni. Különben egy korábbi kutatás szerint a legboldogtalanabb országok a világon: Zimbabwe, Libanon és Afganisztán.