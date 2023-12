Első karácsonyi vásár Torján

Daragus Attila polgármester szerint, bár évek óta járja a község öt iskoláját a Mikulás, arra még nem volt példa, hogy karácsonyi vásárt szervezzenek. Ez a fiatalok kezdeményezése volt, amit az önkormányzat is felpártolt. Ez adta az ötletet, hogy a már korai angyalnak is felfogható Mikulás nagyobb, még ünnepélyesebb keretet kapjon. „Immár kilenc éve, hogy a Mikulás járja az oktatási intézményeket, a gyerekek ajándékosztás előtt kisebb műsort adtak elő, így köszönve meg az ajándékozást. Most ez a művelődési otthonba költözött át, ahol a Mikulás érkezése előtt a Torja-Bálványos Néptánccsoport is fellépett” – mondotta az elöljáró.

A vásáron süteményeket, játékokat és adventi koszorúkat is lehetett vásárolni, de volt csemegekukorica, forralt bor és meleg tea is. Amíg a gyerekek a kedvencüket várták, addig a községháza előterében rögtönzött stúdióban pillanatképek készítésére is lehetőség nyílt egy betlehemes kompozíció előtt. A Mikulás „kerekes szánnal” hajtott be a rendezvény udvarára, majd a feldíszített művelődési otthonban 355 gyerek számára osztott ki ajándékot. Az estet a Pittyes2es és Gyufa fellépése tette kerekebbé.