Még most is sokan azt gondolják, hogy a vezetés férfidolog, az autóversenyzés pedig főleg az. Ezt a sztereotípiát döntögeti a sepsiszentgyörgyi Cristiana Danci, aki 2019 óta rendszeres résztvevője a Women Rally-nak. A tavalyi bronz­érem után idén már a második helyezettnek járó ezüstöt vehette át a háromfordulós bajnokság végén. Az öt esztendeje életre hívott sorozat több mint egy sima autós viadal, hiszen a pontvadászat összehozza a motorsport iránt érdeklődő nőket, akik egyaránt szeretik a sebességet, az új kihívásokat és nem utolsósorban az adrenalint.

„Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy mindig is tetszettek az autók, és kislánykoromban is inkább az autókkal játszottam, mint a babákkal” – vezette fel beszélgetésünket Cristiana Danci, aki ha éppen nem autóversenyző, akkor anyuka és rendőr. Bevallása szerint az amatőr pilótáknak szóló Women Rally-ról (WR) még 2019-ben hallott először, akkor úgy gondolta, hogy jó ötlet lenne kipróbálnia magát mint autóversenyző. „A véletlen úgy hozta, hogy minden egyes próbálkozással egyre jobb eredményt értem el. Abban az egy évben csak egy futamon vettem részt, majd a következő esztendőkben komolyabb támogatás hiányában idényenként csak egy-két versenyen vettem részt, de 2022-ben és 2023-ban már teljes szezont futottam” – tette hozzá Danci.

Elmondása alapján a versenyzés pont annyi adrenalint ad neki, amennyire éppen szüksége van. Mivel jómaga is szülő, nincs sok ideje szórakozni, így a WR összehangolja számára a kellemest a hasznossal. A vezetés segít a mindennapi munkájában, mivel mindig tanul valami újat, a futamokon való részvétel pedig jó alkalmat ad a szórakozásra is. „Idén három versenye volt a bajnokságnak, így Temesvárra, Bukarestre és Kolozsvárra is ellátogattunk, ezen alkalmakkor kirándultam, találkoztam a barátaimmal és még ki is kapcsolódtam” – folytatta a szentgyörgyi pilótanő.

A nevéből kiindulva ez a versenysorozat kimondottan nőknek szól és zártkörű pályákon zajlik – tudtuk meg Cristianától. „Például a bukaresti Nemzeti Aréna környékén is versenyeztünk, de voltak futamok nagy bevásárlóközpont parkolójában is. Egy-egy megmérettetés alatt 10–11 km-t teszünk meg, hiszen három-négy alkalommal teljesítjük a pályát. A mi bajnokságunk nem összehasonlítható a fiúk különböző versenyeivel, itt amatőr versenyzőként vehetsz részt és az utcai autóddal. Én azért döntöttem a saját autóm mellett, hogy jobban megismerjem azt, és a legtöbbet akarjuk kihozni egymásból” – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, hogy miként alakult számára az idei háromfordulós bajnokság, nagy vidámsággal a hangjában csak annyit mondott, hogy egészen jól. „Az első szakaszon kiválóan mentem és első lettem, utána azonban eladtam az autót. A folytatásban bérautóval versenyeztem, de így is sikerült eredményesnek lennem, és végül az 1-es géposztályt (1600 cm3-ig) bajnoki ezüstéremmel zártam, összetettben a 60 indulóból a tizenharmadik lettem. Elégedettséggel tölt el az, hogy a ranglistán mögöttem sokan vannak olyanok, akik erősebb motorral rendelkező autókkal versenyeztek, és ilyenkor rájövök, hogy sokat számít a kormány mögött ülő ember is, és ez adja a motivációt nekem! Nagyon elégedett vagyok az idei teljesítményemmel, mivel tavaly a saját autómmal csak a harmadik voltam, most számomra ismeretlen autókkal előbbre végeztem” – idézte fel az idei eseményeket Cristiana Danci, aki egy Škoda Fabiával kezdte szereplését a WR-ben, majd következett egy VW Polo és az után jött a Seat Leon. Ez volt számára a legkedvesebb autó, amire pénzt is költött, és az eredmények is jöttek. Mivel elromlott, idén csak egy futamot ment a Seattal, az évet pedig bérelt autókkal fejezte be, az utolsó társa pedig egy Mini Cooper volt.

„Az eddigi legjobbat Bukarestben futottam, az idei szezonnyitón, akkor is első lettem. A legrosszabb versenyemet még a VW Polóval teljesítettem: 2020-ban szintén a fővárosban voltunk, és az akkori verseny második futamán sokkal rosszabb időt futottam, mint az elsőn, pedig ennek éppen fordítva kellene lennie. Határozottan ki merem jelenteni, hogy a pilóta sokkal fontosabb az autónál. Minden tőle, a felkészülésétől, a lelkiállapotától, az edzéstől függ. Én tavalyig nem igazából edzettem a versenyekre, most viszont a kollégák és a megyei rendőrség segítségével minden futam előtt részt veszek két edzésen a kézdivásárhelyi pályán. Eljutottam odáig is, hogy egy nappal korábban megyek a versenyekre, hogy pihent legyek, odafigyelek az érkezésre, a futamok óriási koncentrációt igényelnek, ezért amikor ott vagyok az autóban, kiürítem az agyam, és csak a versenyzésre összpontosítok” – mondta a pilótánk, aki úgy érzi, hogy a női versenyzők között is megvan az egészséges versengés, ám ugyanakkor barátok is és sokat segítenek egymáson.

A 2024-es szezonról és a jövőbeli terveiről így fogalmazott a 31 esztendős autóversenyző: „Egyelőre annyit tudni, hogy a jövő évi bajnokság is háromfordulós lesz, pedig szeretném, ha többet versenyeznénk. Egyértelműen akarok indulni a WR-ben, de még keresem a hozzám illő autót. Most egy újabb Seat Leonra vadászom, amiben egy 1,6-os motornak kell duruzsolnia. Egyszer az 1-es géposztályban akarok a csúcsra jutni, így most nem szándékozom szintet lépni. Még sok tanulnivalóm van, így bár csábító a magasabb osztályban való indulás, vagy más sorozatban való szereplés, még nem kacérkodom az ötlettel. Szívesen próbára tenném magam például párhuzamos szlalomban vagy éppen hegyi gyorsaságiban, de ezek a tervek a távoli jövőben valósulhatnak meg.”