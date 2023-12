Színház

BEMUTATÓ AZ M STUDIÓBAN. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Tánc­stúdióban december 20-án, szerdán és 21-én, csütörtökön 19 órától bemutatja Echoes of Here című új produkcióját. Koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek válthatók a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház december 22-én, pénteken 19 órától a gelencei kultúrotthonban mutatja be Születnie kell valakinek című adventi invokációját. Az előadást Lung László Zsolt rendezte, közreműködik az Evilági zenekar, Elek Ágota és Kiss László színművészek, valamint Nánia Hanna, Keserű Kincső, Nagy Tarczali Viktória és Simon Vizi Dorka.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ma 17 órától játsszák a Betlehem, angyaljáték című 50 perces előadást 4 év fölötti nézőknek (rendező: Nagy Kopeczky Kálmán, a szövegkönyvet összeállította Nagy Lázár Kincső). Érdeklődni, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet (Csüdöm Eszter). A jegy kiváltható fél órával a kezdési időpont előtt a helyszínen. Egy jegy ára 10 lej (felnőttnek, gyermeknek egyaránt). * Idén is szeretettel meghívnak minden családot, ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, advent negyedik vasárnapján az angyalváró előadásra. A belépés ingyenes, a terem mérete azonban korlátozott, ajánlott tehát, hogy időben foglaljunk helyet.

Zene

ADVENTI KONCERT A VIGADÓBAN. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában december 20-án, szerdán 19 órától az Ego Sum adventi koncertjét lehet meghallgatni. A belépő 20 lej, jegyek válthatók a jegypénztárban kedden, szerdán 8 és 16 óra között, valamint előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es tele­fonszámon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Hazától hazáig című folk­lórelőadást Módos Máté és Módosné Almási Berta Csilla rendezésében december 27-én, szerdán és 28-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játsszák. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8–16 óráig, kedden és csütörtökön 8–18 óráig, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

KARÁCSONYI TÁNCHÁZ. A hagyományos karácsonyi táncházat december 27-én, szerdán 21 órától tartják a Tamási Áron Színház és a Háromszék Táncstúdió előcsarnokában.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Erdővidéki focivilág – Mindenem a labdarúgás címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívottak: Kopeczky A. Sorin, Lázár Attila és Szabó Anita erdővidéki labdarúgók. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16 órától Kívánság (románul beszélő), 16.15-től Az első igazi karácsony (magyarul beszélő), 18 órától Elfogy a levegő (magyar filmdráma), 18 órától A Föld dala (román feliratos), 20 órától Libertate – Nagyszeben (magyar feliratos), 20.15-től Cicaverzum (magyar víg­játék).

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó moziban ma 19 órától Moldovai Katalin Elfogy a levegő című filmdrámáját lehet megtekinteni. Regisztráció és további információk a 0730 600 279-es telefonon.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 9.30-tól és az RTT-n 22 órától: Advent 2023_3, Lapszemle, Jó tudni! Napok hordaléka: karácsonyi vásár Négyfaluban, Juventus fesztivál Kovásznán, a Szent Család befogadása Szentsimonban, kapcsolaTTartó: Pál István, Mézeskalács készítés, zene. Honlap: brassaimagyaradas.ro; facebook.com/brassaitv.

RTV1. Ma 15 órától: Felsőrákosi pillanatok régen és ma – Mi volt régen, mi van most? Hogyan élt hajdanán egy kis falu közössége, és hogyan zajlanak a mai mindennapok? Mikor volt könnyebb, vagy nehezebb, és kinek? Hogyan viszonyultak régen a házasság kérdéséhez, és miként ma? Hogy oszlanak el a feladatok egy családban. Csak néhány kérdés, amelyekről kedves, vendégszerető, szívesen, őszintén mesélő felsőrákosiakkal beszélgettek. * Cáriék Don Qujotéje – Baczó Tünde koreográfus és Cári Tibor zeneszerző egy igen ismert művészházaspár, mindketten a temesvári Csiky Gergely Társulatot erősítik. * Karácsonyváró Nagyváradon – A Körös-parti városban is nagy a nyüzsgés ilyenkor decemberben.

Hitvilág

ÜNNEPEK ELŐTTI GYÓNTATÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 15–18 óráig a belvárosi Szent József-templomban lesz gyóntatás, vendégpapok közreműködésével. A Gyár utcai Krisztus Király-templomban csütörtökön 16–18 óráig, az állomási Szent Benedek-templomban péntek délután lesz gyóntatás.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtárter­mében.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

BETLEHEMI BÉKELÁNG. A betlehemi láng a krisztusi szellemiség szimbóluma, mely nagy út során ér el hozzánk. A Romániai Magyar Cserkészszövetségnek köszönhetően a betlehemi láng idén is ott lesz a templomainkban. December 23-án, szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a 18 órakor kezdődő szentmise részeként ki-ki otthonába is vihet a lángból. Ne felejtsenek gyertyát, lámpást, vinni magukkal, hogy hazavihessék a szeretet szimbólumát. Ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé, nincs egyházhoz, felekezethez kötve. A cserkészektől kérhető, hazavihető, továbbadható, hogy minél több családhoz eljusson.

Fényfestés Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület decemberben harmadik alkalommal festi át gyermekrajzokkal a Tamási Áron Színház épületét, igazi karácsonyváró közösségi élményt nyújtva az egész családnak. A vetítések programja: december 20–22-én 18 és 21 óra között. A díjátadó ünnepségre december 22-én 18 órától kerül sor a karácsonyi vásár kőszínpadán.

Karácsonyi gyermekváros Kézdivásárhelyen

Idén is megnyitja kapuit december 20–21-én a W. Wegener parkban a Karácsonyi gyermekváros, Kézdivásárhely mesevárosa. Mikulássarok, karácsonyi vásár, szabadtéri játékok, élő betlehem és még sok-sok meglepetés vár kicsikre és nagyokra. Karitatív akcióra is készülnek, és kiosztják a díjakat a rajzpályázat és a mézeskalács-verseny győzteseinek. A szerdai program: 17 órától megnyitó; 17.05-től díjátadó ünnepség: a téli rajzpályázat győzteseinek díjazása; 18 órától a Boldog Özséb plébánia gyermek- és felnőttkórusa; 18.30-tól Gozefini bűvészműsora; 19 órától a Classical Singers karácsonyi műsora. Állandó programok: 17–19 óráig gyermekfoglalkozás a Zöld Nap Egyesület szervezésében: Pörög a család! karácsonyi változat; Utazz a kisvonattal!; 17–20 óráig karácsonyi vásár, Manógyár: karitatív akció, karácsonyi óriás színező, Élő betlehem és lovasszánozás a Székely Kutya Klub szervezésében, 18–20 óráig Találkozz a Mikulással!

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

VÍZÓRACSERE. A Közüzemek Rt. felhívja azoknak a sepsiszentgyörgyi fogyasztóknak a figyelmét, akiknél vízórát cseréltek az elmúlt hetekben, hogy ha a munkálatok után bármilyen problémát észlelnek, jelezzék a 0744 326 104-es telefonszámon a diszpécsernek.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.