Berde Mózsa Karácsony névre hallgató jótékonysági esemény helyszíne december 21-én, csütörtökön 16 órától a Sepsiszentgyörgy belvárosában található Zamat Café lesz. A szervezők sokféle tevékenységgel készülnek, lehet majd karácsonyfadíszeket készíteni természetes anyagokból és sókerámiából, de lesz ötletbörze is annak érdekében, hogy minél személyesebb, ötletesebb ajándékkal lephessük meg szeretteinket, ugyanakkor a csomagoláshoz is szolgálnak majd kreatív megoldásokat. A foglalkozásokon kézműves ékszereket is alkothatunk, ugyanakkor felszabadultabb elfoglaltságot is ajánlanak: lehet majd társasjátékozni, és karácsonyi kvízt is szerveznek a látogatóknak. Az eseményre egy sms árával – azaz 2 eurónak megfelelő összeggel – lehet majd belépni, emellett minden elfogyasztott tea, kávé vagy forró csoki árával is a Berde Mózsa-program működését támogathatjuk – ismertették a szervezők. Tájékoztattak arról is, hogy a Zamatban szervezett programok idején, illetve december 20-án a főtéri karácsonyi vásárban ún. Berde Mózsa-cipót vásárolhatunk, melynek ára szintén egy sms. Ezzel szintén a szervezet által pártfogolt nehéz helyzetű gyermekeket segíthetjük, a program működtetői ily módon gyűjtenek, hogy egy kirándulással ajándékozhassák meg őket.

A Turul Iroda jótékonysági akcióját Laborfalva jeles szülötte, Berde Mózsa inspirálta, akit a szervezet a közösségi felelősségvállalás és jótékonykodás személyiségeként tisztel. Mint azt közleményükben felidézték, „jelentős vagyont hagyott az unitárius egyháznak azzal a kikötéssel, hogy abból a kolozsvári, tordai és székelykeresztúri unitárius gimnáziumok kétszáz diákjának naponta egy-egy ingyen­cipót juttassanak. (…) Ahogyan Berde Mózsa is tette élete során, mi is szeretnénk feleleveníteni azt a szellemiséget, amely a közösség szolgálatában állt” – fogalmazták meg. A Berde Mózsa Kör foglalkozásain Baróton, Középajtán, Nagyajtán, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen összesen száz gyermek vesz részt.