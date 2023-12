Megközelítőleg három éve fogalmazták meg a központ alapítói, hogy a felnőttoktatás, valamint a fiatalok szakképzésének segítésére ki kell használni az európai uniós alapok nyújtotta lehetőségeket, egyebek mellett a diákok számára elérhető mobilitási pályázatokat. E felismerés szellemében jött létre a VET Center, mely az Erasmus+ idevágó programjain keresztül lehetőséget teremtett arra, hogy több európai ország szakiskolásai háromszéki tanintézetekben, illetve vállalkozásoknál gyakorlatozzanak – részletezte Béres Norbert, a VET Center operatív ve­zetője.

A programokhoz társult vállalkozóknak és a tanintézeteknek szervezett köszönetnyilvánító találkozón Grüman Róbert és Kelemen Szilárd, a StartUP Hub társ­alapítói a több vállalkozást és egyesületet csoportosító központ fő céljait és eddigi eredményeit ismertették. A társalapítók arról is beszámoltak, hogy az elmúlt két évben sikerült beszerezniük a munkaügyi minisztérium több engedélyét, így most már szakmai bizonylatok megszerzését is lehetővé teszik olyanok számára, akik gyakorlatban ugyan elsajátítottak egy szakmát, de oklevéllel nem rendelkeznek. Arról is szót ejtettek, hogy noha sokan még mindig az elméleti tudásszerzést részesítik előnyben, az is bebizonyosodott, hogy egy jól elsajátított szakma biztos megélhetést, jövőt jelent.

Mint elhangzott, az elmúlt két évben az Erasmus+ révén több mint háromszáz diák érkezett szakmai gyakorlatra az országhatárokon túlról, hat országból (Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Belgium, Lengyelország és Németország), s közel hetven pedagógus kísérte el őket. A fiatalok a szépségipar, számítástechnika, fafeldolgozás, sport, gyermekgondozás, vendéglátás, cukrászat és sütőipar, autószerelés és -festés, kereskedelem, CNC-gépkezelés, mezőgazdaság, közrendészet, tűzoltóság, kertészet és logisztika területén dolgoztak és tanultak. Tervek szerint az elkövetkezőkben a diákszámot szeretnék megduplázni, újabb partnerek is jelentkeztek külföldről.