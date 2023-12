A Vöröskereszt tombolája és élelmiszergyűjtése

A Vöröskereszt idén hétszáz háromszéki rászoruló családnak kíván segíteni decembertől februárig, a kovásznai Penny és Lidl üzletben a hét végén begyűjtött élelmiszereket és a sepsiszentgyörgyi Carrefour, valamint a kovásznai Bertis üzletben árusított tombolajegyekből befolyt összegből a partner­üzletekben alapáron vásárolt termékeket gondosan csomagolják, az első szállítmányok már karácsony előtt elindulnak a kedvezményezettekhez.

Idén a tombolaakció különösen sikeres volt, nagyon sok cég ajánlott fel ajándéktárgyat, de magánemberek is adakoztak. A pénteki sorsoláson hetvenkét tombolaszámot húztak ki, a nyeremények között volt többféle utalvány, befizetés szépítkezésre, belépő eseményre, vendéglői vacsora két személyre, ajándékcsomagok, és gazdára lelt a három focilabda is az OSK labdarúgóinak aláírásával. A nyertes számokat közlik a Kovászna Megyei Vöröskereszt internetes közösségi felületén, a nyeremények átvehetőek délelőttönként a Vöröskereszt sepsiszentgyörgyi székházában (Kós Károly út 7. szám), az eljuttatásban a megye többi településén működő csoportvezetők is segítenek.