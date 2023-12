Jólesően tapasztaltuk meg, hogy felhívásunk nem maradt válasz nélkül, az előző időszakban kollégáink naponta több csomagot is átvettek az olvasóktól, az előkészített dobozok pedig lassan megteltek sokféle alapélelmiszerrel: tekintélyes mennyiségű cukor, liszt, kukoricaliszt, rizs, laskafélék, olaj mellett különböző konzervek, tea, kakaó és sokféle édesség is érkezett. Többen a gyermekekre gondolva állítottak össze ajándékcsomagot, és minden bizonnyal került ezekbe a dobozokba édesség, játék, apró figyelmesség, sőt, akadt olyan olvasó is, aki meleg házipapucsot vagy éppen gyermekkorcsolyát ajándékozott.

Az adományokat péntek délben pakoltuk fel egy szerkesztőségi autóra, majd elszállítottuk az Életmentő Kupakok Egyesület raktárához, ahol a szervezet elnökének, Bács Emesének adtuk át a csomagokat. A felajánlásokat a hét végén rendszerezték, hogy a következő napokban, még időben eljussanak a szervezet által támogatott családokhoz. Az egyesület megyeszerte száz hátrányos helyzetben lévő családot – köztük sokgyermekeseket is –, valamint harminc egyedül élő idős embert támogat rendszeresen, nem csupán az ünnepek idején.

Első jótékonysági akciónk sikeréhez Önök, olvasóink is hozzájárultak. Köszönjük, hogy nem maradtak közömbösek, hogy segítettek egy kis örömöt szerezni azoknak, akiknek nehezebb a mindennapit előteremteni. Akciónkkal ugyanakkor az aktívabb közösségi szerepvállalásra is ösztönzünk. Arra szeretnénk ráirányítani olvasóink figyelmét, hogy lapunk nem csupán médiatermék, hanem a háromszéki nyilvánosság és közélet szerves része, kollégáink az itt élő közösség tagjai, akik munkájuk és civil tevékenységük révén is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy közös otthonunk, Háromszék jobb hely legyen, mert a Háromszék a háromszé­kiekért van.