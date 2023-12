Megújult az ojtozi iskola épülete

A felső-háromszéki polgármesterek abban egyeztek meg, hogy a községenként leosztandó összeget idén két község, Bereck és Torja kapja meg. Dimény Zoltán, Bereck polgármesterének elmondása szerint már nagyon ráfért a tatarozás az ojtozi elemi iskola épületére, a vakolat is kezdett megbomlani az épület oldalfalain, és nem akartak nekivágni a télnek felújítás nélkül. A munkálatot egy sepsiszentgyörgyi cég végezte el: kijavították a külső falakat, újravakolták és újrameszelték az épületet. Két bejárati ajtót is kicseréltek, új lefödést kapott az iskola hátsó kijárata, új csatornát szereltek és felújították az illemhelyeket, új fásszínt készítettek és kijavíttatták a kerítést, amit a pályázaton kívül fizet ki a polgármesteri hivatal. Ugyanakkor egy rossz állapotban lévő kutat is kijavíttattak és lefödettek, hogy ne jelentsen veszélyt a tanulók számára. Hátravan még a kapuk felszerelése. A közelmúltban az iskola egy tizenhat személyes új iskolabuszt kapott, amellyel az ojtozi V–VIII. osztályosokat a berecki Comenius-iskolába viszik és hozzák. A polgármester azt is elmondta, hogy készen vannak a kézdimartonosi iskola felújítási tervei, jövőre annak a tatarozása kezdődik el – ezt kormánypénzből végeznék, a jelenlegi összeg mintegy hárommillió lej.