Őrizetbe vették a székelyudvarhelyi cégvezetőt

A helybeli Lareno – Fa Kft. tulajdonosát, aki adminisztrátora is a vállalkozásának, gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják, és előzetes letartóztatását kérik a bíróságtól. A nyomozók szerint a cégvezető közvetlenül irányította a földmunkákat, és nem tartotta be a tervet, amely szerint legfeljebb 1,1 méter mélyen lehetett volna leásni a talajszinttől, azt is 2,2 méternyire az épülettől. Ezzel szemben a vállalkozó a fal tövében több mint két méterre ásatott le. László Szilveszter Sándor kedden délelőtt azt nyilatkozta, hogy az ő utasítására kezdtek el ásni a munkások, anélkül, hogy előzetesen felmérték volna a terepet vagy tanulmányt készítettek volna. Gyorsan akartak haladni, nem gondoltak a beomlás elleni védekezésre és nem tudták, hogy gyermekek vannak az épületben.

A médiában megszólaltatott szakértők szerint amikor a falak tövében szükséges ásni, azokat minden rövid szakasz után meg kell erősíteni, és csak azután lehet folytatni a munkát. Azt is lehetségesnek tartják, hogy az épület alá beszivárgó víz gyengítette meg az alapokat. Az épület biztonságosságának felelőssége Ligia Deca oktatási miniszter szerint megoszlik a tulajdonos (a katolikus egyház) és a bérlő (az önkormányzat) között. Utóbbi a két (a magyar állam segítségével felújított) iskola és a bentlakás épületéért évi 300 ezer lejt fizetett az egyháznak, amely a pénz zömét visszaforgatta az 1910-ben épült, 1948-ban államosított és 2004-ben visszaszolgáltatott épület fenntartásába. A bentlakás felújítását jövőre tervezték be.

Az ásási munkálatok hétfő délelőtt 10 órakor kezdődtek, és délután fél négykor be is fejeződtek – közölte az engedélyt kibocsátó polgármesteri hivatal szóvivője, Zörgő Noémi, hangsúlyozva, hogy a tervet nem tartották be. A bentlakás 16 órakor omlott le, az egyik munkás szerint legtöbb öt másodperc alatt. A romok alatt elhunyt farkaslaki fiú a földszinten, egy emeletes ágy felső fekhelyén épp aludni készült, fülhallgatóval a fején, valószínűleg ezért nem hallotta a recsegést, amely miatt mintegy 40 diáktársa még idejében kiszaladt az épületből. Az épületben összesen 97-en laktak, a város különböző középiskoláinak vidéki diákjai. A tizenkettedik osztályos Sipos Dávid, aki december 25-én lett volna 18 éves, a Dr. Palló Imre Művészeti Líceumba járt, amelynek vezetősége a kedd délutánra tervezett kiállításmegnyitó helyett csendes megemlékezést tartott. A városban az adventi hangulat helyét a gyász vette át, minden ünnepi (karácsonyi és szilveszteri) programot lemondtak.