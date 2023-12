A legjobb romániai egészségügyi pályázatokat pénteken díjazták Bukarestben a Romanian Healthcare Awards 2023 díjátadóján – tájékoztatott a megyei kórház sajtóirodája. A Romániából, Lengyelországból, Bulgáriából, Portugáliából, Norvégiából, Németországból, Írországból, a Moldovai Köztársaságból és Dániából érkező, 28 tagú nemzetközi zsűri értékelte a verseny hét kategóriájában beérkező pályázatokat. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház idén is az ország többi egészségügyi intézményéhez és csapatához hasonlóan pályázatot nyújtott be az Orvosi szolgáltatások minősége és betegbiztonság, illetve Az év kórháza kategóriában. A két pályázatuk, a másodlagos koponyaplasztika személyre szabott titánim­plantátumokkal, illetve az iCare Kórház-akadémia egy­aránt döntős lett, kiválósági oklevelet érdemelt ki. Noha a dobogó felső fokára nem sikerült feljutni, András-Nagy Róbert, a kórház menedzsere szerint így is győztesnek tekinthetik magukat, hiszen immár negyedik éve a verseny döntősei között vannak. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy a két kiválósági oklevél egy egész csapat eredménye és érdeme. Hosszú utat tettek meg a kórház fejlesztése és a betegeknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében, és még messze a végső cél. Ezek az eredmények arra ösztönzik őket, hogy továbbra is a legjobbra törekedjenek.

A Romanian Healthcare Awards az egyetlen olyan nemzetközi grémium által zsűrizett verseny, amely a romániai egészségügyben elért innovációt és kiválóságot ismeri el, és amely minden olyan orvosnak, egészségügyi csapatnak vagy intézménynek szól, amely sikeresen kezdeményezett és valósított meg olyan projekteket, amelyek elsődleges célja az egészségügyi ellátás minőségének és a betegek tapasztalatainak javítása. (ndi)