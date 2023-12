Parádés szereposztással – Jason Momoa, Ben Affleck, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Willem Dafoe – érkezik a hétvégén az egyik karácsonyi csemegének szánt amerikai sci-fi-akciófilm, az Aquaman és az elveszett királyság. Nem pihenhet egyetlen percre sem az óceánok hét királyságának uralkodója. Black Manta megpróbálta már legyőzni Aquamant, a világ tengereinek urát (Jason Momoa), de kudarcot vallott. Továbbra is meg akarja bosszulni az apja halálát. Most erősebb, mint eddig bármikor, mert megszerezte a legendák csodafegyverét, a fekete szigonyt, amelynek segítségével egy ősi, gonosz erőt szabadít a világra. Aquaman kénytelen kiszabadítani börtönbe zárt testvérét, Orm királyt (Patrick Wilson), Atlantisz egykori uralkodóját. Békét nem kötnek, de átmeneti szövetséget igen – ha nem teszik meg, akkor Aquaman családja, azután az összes tenger, végül az egész világ elpusztul.

A Művész moziban látható még a Cicaverzum című magyar fantasy film. Szép, érzékeny történet, sok humorral: A harmincéves Fáni (Törőcsik Franciska) menekül a szerelemtől. Környezete hiába próbálja összehozni valakivel, ő inkább a magányt választja. Amikor egy napon egy rejtélyes fekete Macska kezd el udvarolni neki, akinek a búgó hangját (Patkós Márton) csak ő hallja, minden megváltozik. Fáni annyira a Macska hatása alá kerül, hogy azt is elhiszi, ez az igaz szerelem. A szokatlan románc egyre különösebb fordulatokat vesz, mígnem Fáni a manipulatív Macska miatt olyan mélyre kerül, hogy majdnem mindent elveszít, ami addig fontos volt neki. De vajon mit szól a „tündérmeséhez” Mihály (Polgár Csaba), a macska sármos gazdája? Egy ízig-vérig szórakoztató film ez, jó színészekkel. A szereplők között megtaláljuk Udvaros Dorottyát, Csobot Adélt, Alföldi Róbertet és Tordai Terit.

Pár szó a Wonkáról. Willy Wonka (Timothée Chalamet) igazi legenda. De még a legendák is voltak fiatalok. Csak egészen másképpen, mint bármelyik másik ember. Végre lehull a lepel Willy Wonka életének nagy titkáról: arról, hogy ő is volt gyerek. Aztán fiatalember. Bejárta a világot, útközben egy egész kicsit meglopott egy társai közt igen nyúlánknak számító umpa-lumpát (Hugh Grant), és őrült csokikat talált fel. Arra vágyott, hogy a világjárás véget érjen, ő letelepedjen, és megnyithassa bűvös-bájos-ízes-csodás csokiboltját. De a szülővárosában sajnos már működik egy csokigyáros trió, amely a legkeserűbb módszerektől sem riad vissza, ha a csokibirodalmát kell megvédenie, de aki elég szerencsés hozzá, hogy Willy Wonka közelében éljen, azzal bármi megtörténhet. Varázslat és zene, őrült kavarodás és nagy érzelmek, fantasztikus humor és szívmelengető móka – ez árad Wonkából és a róla szóló filmből.

A győztes gól az Oscar-díjas Taika Waititi (Jojo nyuszi, Thor: Ragnarök) rendezésében készült film Amerikai Szamoa futballcsapatát követi nyomon, miután brutális, 31:0-s vereséget szenvednek egy 2001-es FIFA-mérkőzésen. Mivel ismét közelednek a világbajnokság selejtező mérkőzései, felbérelik a szebb napokat látott, renegát edzőt, Thomas Rongent, aki reményeik szerint változtat a világ legrosszabb focicsapatának sorsán.

Időnkét ajánlunk olyan filmeket is, amelyeket a streamingoldalakon lehet megtalálni. Ilyen a Daryl McCor­mackkel és Emma Thopsonnal készült Minden jót, Leo Grande. Az ellenállhatatlan angol vígjáték-dráma sztorija merész: Nancy Stokes, a megözvegyült, nyugdíjba vonult iskolai tanár kalandra vágyik, emberi kapcsolatra és némi szexre.

Bár az erdélyi premier még nincs napirenden, illik, hogy beszéljünk a szezon legsikeresebb magyar filmjéről a Koltai Lajos rendezésben készült Semmelweisről. Az új magyar film női főszereplője, Nagy Katica, a férfi címszereplő Vecsei H. Miklós. A romantikában sem szűkölködő, fordulatos és izgalmas film egyszerre idézi meg a XIX. századi Bécs hangulatát, egy korabeli kórház izgalmait, valamint az osztrák és magyar orvosok közötti ellentéteket. A nagy sikerű New York-i világpremiert és a Los Angeles-i vetítéseket követően Toronto közönségét is meghódította Koltai Lajos filmje: a rangos Torontói EU Film­fesztivál legjobbja lett, és elnyerte a közönségdíjat. Az „anyák megmentőjeként” ismert orvosról, a gyermek­ágyi láz elleni küzdelem világhírű hőséről, Semmelweis Ignácról szóló játékfilm a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál díjazottja is, Vecsei H. Miklós a legjobb színész, Nagy Katica a legjobb színésznő díját nyerte el alakításával. Megjegyezném, ritka az olyan történelmi, életrajzi film, amelyet három változatban láthatunk. Pedig a Semmelweis ilyen: Tóth Endre rendezésében 1940-ben mutatták be először Uray Tivadar megformálásában, majd 1952-ben Bán Frigyes készített hatásos változatot Apáti Imrével, és reméljük hamarosan a hazai mozikban is látható lesz a legújabb megfilmesítés.

A Művész moziban az említettek mellett továbbra is műsoron maradnak november és december sikerfilmjei.

Dancs Árpád