Összefogással újult meg a futásfalvi iskola

Az iskola felújításának a története idén kezdődött, amikor Daragus Attila torjai polgármestert megkeresték a Book Land Egyesülettől, megérdeklődve: van-e olyan oktatási intézmény a községben, amely felújításra szorul. A község öt iskolája közül ő a futásfalvit nevesítette. Daragus a Háromszéknek elmondta: eleinte nem vette túlságosan komolyan a dolgot, ennek ellenére a nyáron kamionszámra kezdték hordani az építőanyagot, és tegnap egy kisebb ünnepséggel átadták a pazarul felújított, új bútorzattal ellátott épületet.

A jelenlévőket Daragus Attila üdvözölte, külön köszöntve Luiza Zan jazzénekesnőt, az említett egyesület nagykövetét és Kocsis Annamária tanfelügyelőt. A polgármester kifejtette: egy sikertörténetet ünnepelnek, nem is gondolta, hogy így tudják az iskolát felújítani. „Hogy miért sikertörténet? Bár az egyesület igazgatónőjével nem is találkoztunk, telefonon beszéltük meg, hogy ezt az iskolát felújítjuk. Megbeszéltük, hogy az egyesület biztosítja az építőanyagot és a szállítást, a községháza kifizeti az építőt. Én a cégem részéről azt vállaltam, hogy a munkásokat júliustól decemberig elszállásolom és étkeztetem. Tehát az egész folyamatban egy civil szervezet, a polgármesteri hivatal és egy magáncég vett részt, semmi köze nem volt a kormánynak vagy más állami szervnek” – magyarázta az előzményeket a polgármester, majd megköszönte a nagykövetnek a támogatást.

Luiza Zan elmondta: a munkálat segít abban, hogy a futásfalvi gyerekek helyben, jó körülmények között tanulhassanak, ne kelljen más településre járniuk. „Nincs értékesebb dolog a világon a tudásnál. Én szerettem iskolába járni, szerettem olvasni, és ti is olvassatok sokat. Én most is tanulok, fejlesztem magamat, ti meg mindennap kérjétek arra a tanáraitokat, hogy még többet tanítsanak, kérjetek többet ettől az iskolától” – biztatta a gyermekeket az énekesnő. Ez a felújított iskola számotokra a legszebb karácsonyi ajándék – tette hozzá. Kovács Annamária tanfelügyelő elmondta: nagyon tudja értékelni az iskola újbatételét, hiszen ő többször járt az épületben. Könczei Zita, Torja község iskoláinak igazgatója elmondta: fontos az oktatásra pénzt fordítani, hiszen az iskola minden közösség szíve. „Fontosak a külső falak, de fontosak a belső körülmények is, és persze a tevékenység, amely a falakon belül zajlik” – mondotta, ugyanakkor megköszönte az egyesületnek az anyagiakat és a polgármesternek, hogy bele mert vágni a nem mindennapi projektbe. A gyermekek román és magyar dalokkal mondottak köszönetet az iskola felújításáért, majd az esemény végén a jelenlévők belülről is megtekintették az épületet, amelyet hőszigeteltek, új nyílászárókat kapott, vadonatúj járda van körülötte, és még a kerítését is újra cserélték.

Az építkezés mintegy 170 ezer euróba került, ebből 35 ezer euró a torjai önkormányzat része, ez az összeg volt a munkadíj. Daragus Attila cége 94 ezer lejjel járult hozzá a munkálathoz. A futásfalvi oktatási intézményben 12 óvodáskorú gyermek van, az összevont 1–2. osztályba kilenc, míg a 3–4. összevont osztályba nyolc diák jár. A Book Land idén tizenkét iskolát újított fel Romániá­ban, Háromszékhez legközelebb a Hargita megyei Maroshévízen.