Echoes of Here címmel Ermira Goro koreográfiájában készült az M Studio Mozgásszínház legújabb produkciója, mely a régió gazdag táncanyagából merít ihletet. A neves koreográfusnak – aki a londoni DV8 Physical Theatre előadójaként vált ismertté és elismertté a mozgásszínházat kedvelők számára – ez lesz a második előadása az M Studiónál a 2019-ben bemutatott Variations No.1 után. Az Echoes of Here első bemutató előadását tegnap tartották, a második ma 19 órától kezdődik a Háromszék Táncstúdióban.

„A koreográfia a mozgás líraiságát hozza felszínre, amely könnyedén ötvözi a hagyományokat a modern világ dinamizmusával. Az elő­adás a tánc univerzális nyelvéről tesz tanúbizonyságot, ahol minden egyes lépés a történelem és a jelen ritmusa közötti párbeszéddé válik” – áll az előadás ajánlójában. Márton Imola, az M Studio Mozgásszínház vezetője lapunknak elmondta, hogy amikor a társulat először dolgozott Ermira Goro koreográfussal, a neves művésznek két előadásötlete is volt. A Variations No.1 volt az egyik, a másik pedig az volt, amely most válik valóra az Echoes of Here által. „A Variations No. 1 próbái során rengeteget improvizáltak a színészek, a rendező pedig lefilmezte ezeket a koreográfiákat, és ami tetszett neki, azt meg kellett tanulniuk az előadóknak. A mostani előadás sokkal táncosabb, arról szól, hogy milyen mélyen kötődünk a tradícióhoz, hagyományainkhoz, miközben próbálunk haladni a korral, a folyamatosan változó világgal, szeretünk nagyon modernek is lenni. Erre a két törekvésre reflektál az előadás” – árulta el Márton Imola az új elő­adással kapcsolatosan, melyben tehát a néptáncot és a kortárs táncot kedvelők is találhatnak kedvükre való koreográfiákat. „Ha az életünkben is olyan szervesen kapcsolódna össze a hagyomány és a korszerűség, mint ebben az előadásban, sokkal kiegyensúlyozottabbak lennénk” – tette hozzá a társulatvezető.

„Az Echoes of Here tehát nem csupán egy előadás; a mozgás időn átívelő és mindannyiunkat összekötő, tartós erejéről szól. Az emberi tapasztalatot ünnepeljük a tánc magával ragadó nyelvén keresztül, egy olyan közös nyelven, amely visszhangzik mindazok szívében, akik megtapasztalják a varázsát” – foglalja össze a produkció és talán a mindenkori táncszínházi előadások lényegét is Ermira Goro koreográfus. A neves táncművész a görög Állami Művészeti Főiskolán végzett, majd a Pratsika Ösztöndíj Alapítvány és az Állami Ösztöndíj Alapítvány (IKY) ösztöndíjasaként New Yorkban tanult és alkotott. Koreográfusként számos országban hozott létre előadásokat és közösségi táncprojekteket, mindig új formákat és utakat keresve. Az előadás zeneszerzője Jeph Vanger, fénytervező Vangelisz Mountrikhasz. Előadók: Balázs Judith, Deák Zoltán, Fekete-Gáll Katalin, Nagy Eszter, Szekrényes László és Veres-Nagy Attila.