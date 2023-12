Medvetámadás Felsőrákoson

Előző írásunk

Echoes of Here címmel Ermira Goro koreográfiájában készült az M Studio Mozgásszínház legújabb produkciója, mely a régió gazdag táncanyagából merít ihletet. A neves koreográfusnak – aki a londoni DV8 Physical Theatre előadójaként vált ismertté és elismertté a mozgásszínházat kedvelők számára – ez lesz a második előadása az M Studiónál a 2019-ben bemutatott Variations No.1 után. Az Echoes of Here első bemutató előadását tegnap tartották, a második ma 19 órától kezdődik a Háromszék Táncstúdióban.