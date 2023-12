Letöltendő börtönbüntetést kapott az ittasan balesetező rendőr

Letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta csütörtökön a Brassói Táblabíróság a 2021 decemberében Sepsiszentgyörgy határában ittasan halálos közúti balesetet okozó rendőrt. Sorin Fetcunak három évet kell rácsok mögött töltenie. Az ítélőszék továbbá a kártérítések mértékét is megnövelte, így az elkövetőnek 45 ezer eurót, illetve 40 ezer lejt kell fizetnie az áldozat családjának. Az alapfokú ítélet többi rendelkezését helyben hagyta az ítélőtábla, ezek között szerepel az is, hogy öt évre eltiltják a járművezetéstől.

A bíróságok portálján közzétettek szerint az ítélőtábla jóváhagyta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság ügyészsége, valamint az áldozat szülei által benyújtott fellebbezéseket, és részben érvénytelenítette a szeptember 12-én született alapfokú ítéletet. Eltörölték a büntetésre vonatkozó döntést, azaz a felfüggesztett szabadságvesztés helyett letöltendő börtönbüntetést róttak ki a vádlottra, illetve a kártérítések összegét is megnövelték. Előbbi azt jelenti, hogy az ittasan balesetező rendőrnek, Sorin Fetcunak börtönbe kell vonulnia, utóbbi pedig, hogy az áldozat édesanyjának 45 ezer euró, az édesapának pedig 40 ezer lejt kell fizetnie kártérítésként. A táblabíróság döntése jogerős, további fellebbezésre nincs lehetőség.

Amint arról beszámoltunk, a Brassói Táblabíróság egy hónappal ezelőtt tárgyalta a feljebbvitelt, ám akkor elhalasztották a döntést. Az ügy azt követően került az ítélőtábla elé, hogy a Sepsiszentgyörgyi Bíróság szeptemberben a 28 éves Lorenzovici Lehel halálával végződő balesetben vétkesnek talált rendőrt egyrészt gondatlanságból elkövetett emberölésért, másrészt ittas vezetésért összesen három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A nem jogerős döntés ellen fellebbezést nyújtottak be az áldozat szülei és az ügyészség is.

Lorenzovici Lehel 2021 decemberében vesztette életét a város határában történt autóbalesetben, amikor gépkocsija frontálisan ütközött egy autóval, amelyet egy szolgálaton kívüli ittas rendőr vezetett. Az esetben a nyomozás, az ügyészségi vizsgálat, a vádemelés jócskán elhúzódott, miként az alapfokú ítélet meghozatala is. Utóbbi közösségi felháborodást okozott, sokan indokolatlanul enyhének tekintették a történtek, valamint a vádlott rendőri státusza miatt. Az ítélet nyomán létrejött az Igazságot Lehelnek Facebook-csoport, amelynek tagjai a Vétlen Áldozatok Egyesületével közösen egy online petíciót is megfogalmaztak, s az aláírókkal közösen kértek a vádlottra súlyosabb ítéletet. A kezdeményezést több mint 1800-an támogatták, a csoport létrehozói a petíciót eljuttatták a táblabírósághoz is. Ugyanők október 28-án Sepsiszentgyörgy központjában egy csendes emlékező, szolidaritási megmozdulást is szerveztek, ahol a résztvevők mécseseket gyújtottak, virágot helyeztek el a Tamási Áron Színház előtti kőszínpad lépcsőin az áldozat, Lorenzovici Lehel emlékére. Az elkövető egyébként a büntetőeljárás ideje alatt mindvégig a rendőrség kötelékében maradt.