Merényletsorozat Prágában: legalább tizenöt ember meghalt

„A számok még változhatnak, öt ember állapota nagyon súlyos, öt-haté pedig közepesen súlyos” – áll a közleményben. „A lövöldözőt ártalmatlanná tettük. A helyszínen halottak és több tucatnyi sérült van” – tájékoztatott Michaela Richterová rendőrségi szóvivő. A közszolgálati hírtelevízióban megszólaltatott szemtanúk szerint a rendőrök a merénylőt a helyszínen agyonlőtték.

A Seznam Zprávy hírportál értesülését, miszerint az elkövető a bölcsészkar egyik 24 éves hallgatója, a rendőrség nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A tragédia okai egyelőre ismeretlenek. Több médium azt jelentette, hogy a fiatalember korábban agyonlőtte az apját, és a rendőrség csütörtökön délben körözést adott ki ellene. Ezt követően történt a súlyos incidens.

Monika Nováková, a közép-csehországi mentőszolgálat szóvivője a CTK hírügynökségnek megerősítette, hogy a Kladno melletti Hostoun településen, a feltételezett elkövető lakásán egy rendőrkommandó és a mentők délután egy holttestet találtak.

A rendőrség és a mentőszolgálat röviddel a lövöldözés után nagy erőkkel vonult ki a Palach térre, a bölcsészkar épületét és annak környékét azonnal lezárták. A lövések idején a bölcsészkar épületében mintegy 200-300 ember tartózkodott, és a környéken is nagyon sokan voltak. A rendőrség felkérte a prágaiakat és a turistákat, hogy ha lehet, kerüljék el a környéket, az ott lakókat pedig arra, hogy ne hagyják el otthonukat. A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint diákok feltett kézzel léptek ki az épületből annak kiürítése közben.

Vezető cseh politikusok megdöbbenésüknek adtak hangot a Prágában előzmények nélküli tragédiával kapcsolatban. Néhány évvel korábban azonban hasonló, több áldozatot követelő tragédiák játszódtak le Uhersky Brodban és Ostravában is. Vít Rakusan kormányfőhelyettes és belügyminiszter nem zárta ki, hogy rendkívüli biztonsági intézkedésekre lesz szükség. Ezenkívül arról is beszélt, hogy jelenleg nincs kapcsolat a mészárlás és a belföldi terrorizmus között. A rendőrség is hasonló állásponton van – vezetőjük, arról beszélt, hogy a tettest feltehetően külföldön történt hasonló tömegmészárlások inspirálták, miközben a pirotechnikusok épp az egyetem épületét vizsgálták át.