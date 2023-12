Hazaengedték a könnyebben sérült lányokat

A romok alatt meghalt 17 éves fiú – akit több százan kísértek utolsó útjára tegnap Farkaslakán – és az azóta is válságos állapotban, kómában lévő 17 éves lány családjai 10–10 ezer, a két könnyebben sérült lány családjai pedig 8–8 ezer lejt kapnak; rajtuk kívül további 204 balesetet szenvedett, természeti csapások által sújtott, illetve egészségügyi okok miatt rendkívüli helyzetbe került családnak utalt ki gyorssegélyt a kormány. A székelyudvarhelyi tragédia károsultjai számára több erdélyi és magyarországi civil szervezet is gyűjtést indított, mert a bentlakó diákoknak sok mindenük odaveszett az omlásban: ruhák, könyvek, telefonok, laptopok, iratok stb. A két könnyebben sérült lányt tegnap hazaengedték a székelyudvarhelyi kórházból, de továbbra is pszichológiai támogatásban részesülnek. Közben több hatóság is vizsgálódik az ügyben, köztük az ügyészség is, amely a bentlakás tövében csatornázási munkálatokat végző cég vezetőjének előzetes letartóztatását kérte, ám a bíróság ezt elutasította, és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el.