A hosszú téli esték is tartogatnak apró csodákat, az otthon melegében bekuckózva is lehet tartalmasan tölteni az időt. Amíg az unokák a konyhában mézeskalácsot sütnek, egy forró tea mellett jólesik a 60 plusz magazin karácsonyi számát lapozgatni, hiszen ezt sepsiszentgyörgyiek készítették sepsiszentgyörgyieknek. A lapokat az adventi gyertyagyújtáskor kezdtük el kiosztani az idősek között, mostanra már a város számos pontján elérhető a második szám, amely tartalmas olvasnivalókat kínál.

A magazin minden számában egy-egy sepsiszentgyörgyi nyugdíjas szervezetet mutatunk be, ezúttal a Sugás Nyugdíjasklubnál járt lapunk egyik szerkesztője, Krecht Gyöngyvér Mária. A nyugdíjasklub története 2005-ig nyúlik vissza, megalakulásukkor ezer tagot számláltak. Mára már 350-en maradtak, de lelkesedésük így is töretlen, hiszen hazai és külföldi kirándulásokat szerveznek, különböző szórakozási lehetőségeket teremtenek maguknak. A klubba természetesen várják a csatlakozni vágyókat a székhelyükön, a Lábas Házban található irodában.

Egy 101 és 103 éves testvérpár története elevenedik meg a lapban, Magdi néni és Nusi néni a régmúlt idők karácsonyát idézik fel emlékeikben. Az, hogy milyen is volt egy évszázaddal ezelőtt a szenteste, megtudhatják a cikkből, de annyit elárulunk, hogy a karácsonyfáról nem hiányoztak a selyempapírba csomagolt cukorkák, az angyaljárást pedig a család bőséges vacsorája követte. A háziasszonyok három receptet is elkészíthetnek a lapból, a barackos csirkemell és dédimama darázsfészke mellett a szerkesztők egy eredeti 19. századi szaloncukorkareceptet is becsempésztek a Képes pesti szakácskönyv hasábjairól.

Az időskori erőnlét titkairól Demeter Virág Katalin, a lap másik szerkesztője Csíki Sándor gyógytornászt kérdezte, aki számos jó tanáccsal látta el az olvasókat. A rendszeres testmozgás nagyon fontos, hogy a fiatalos lendület időskorban is megmaradjon, de számos más gyakorlatot is bemutat, amelyek könnyen végezhetőek otthonról. Kondor Ágota mentálhigiénés szakember az ünnep jelentőségéről oszt meg gondolatokat az olvasókkal, kiemelve azt, hogy az ünnepeink jelentősen átalakultak az utóbbi évtizedekben, pedig igen fontos lenne ezeket a maguk teljességében megélni, újjáéleszteni a szokásainkat, rítusainkat, hiszen mindegyiknek megvan a maga jelentősége az életünkben.

Novellát is olvashatunk a lapszámban Antalka Ágota pszichológus tollából, aki egy idős pár történetén keresztül ébreszti fel bennünk a jócselekedetek iránti vágyat, hiszen mindannyian a jóra, mosolyra, ölelésre vágyunk ebben az időszakban. A karácsonyi számból sem maradt ki a könyvajánló, Krecht Gyöngyvér Mária Agatha Christie Karácsonyi krimik című kötetéből ad némi ízelítőt, amely Hercule Poirot leleményes nyomozó története által izgalmas perceket tartogat az olvasóknak.

A szószék rovatban Péterfi Ágnes unitárius lelkész szívhez szóló gondolatai érintenek meg, megtudhatjuk, hogyan kövessük a csillagot, legyünk életünk bármely szakaszában, az év bármely napján. Apró gesztusok vezetnek el minket Istenhez, éljük át a csodát, hiszen ilyenkor, karácsonykor kerülünk a legközelebb a Megváltóhoz.

Az arany- és gyémántlakodalmasok köszöntéséről is szó esik, amely Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának esketőtermében zajlott. Életre szóló igenek és szövetségek pecsételték meg azoknak a pároknak az életét, amelyek 50. és 60. házassági évfordulójukat ünnepelték. A bensőséges ünnepnek évtizedes hagyománya van, ilyenkor virágcsokorral és pezsgővel köszöntik a párokat városunk elöljárói.

A barangolóban József Álmos helytörténész a századelőre kalauzol korabeli írásos és képi dokumentumokkal, köztük találunk egy 1904-ben keltezett újévi üdvözletet, valamint egy kéményseprő verses köszöntőjét az 1923-as évre. Az önkormányzati kitekintőben az Árvácska Napközi Otthonos Óvoda 50 éves ünnepségéről olvashatunk, amelyen jelenlegi és egykori pedagógusok találkoztak, akik fél évszázada alakították és alakítják az óvoda életét. A Kitekintőben azt is felfedjük, hogyan vált az adventi gyertyagyújtás hagyománnyá és közösségi ünneppé Sepsiszentgyörgyön.

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének köszönhetően jövőben is lesz nosztalgiamozizás, havi rendszerességgel klasszikus filmekkel lepjük meg az időseket. Január 23-án az Anyám és más futóbolondok a családból című 2015-ös magyar filmdrámát, február 15-én Egy amerikai Párizsban című 1951-es musicalt, március 14-én a Föltámadott a tenger című 1953-as magyar filmdrámát vetítik az időseknek. A vetítések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, ezúttal is a Művész moziban (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám) lehet rájuk iratkozni.

A karácsonyi lapszám is tartogat keresztrejtvényt, a megfejtésből azt tudhatjuk meg, hogyan vall Kós Károly a Székely Nemzeti Múzeum építéséről. A helyes megfejtéseket beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki, a szelvényeket január 31-ig lehet bedobni a városi jegyirodában található urnába.

Szeretnénk, hogy a lap minden sepsiszentgyörgyi szépkorúhoz eljusson, így kiterjesztettük azokat a helyszíneket, ahonnan ingyenesen el lehet venni a magazint. A lapokat megtalálják többek között városunk egyházközségeinél, orvosi rendelőkben, lakótársulásoknál, nyugdíjaskluboknál, illetve a következő helyszíneken, intézményeknél, kereskedelmi egységekben: városi jegyiroda, városimázs-iroda, Bod Péter Megyei Könyvtár, Székely Nemzeti Múzeum, Kónya Ádám Művelődési Ház, Zathureczky Berta Központ, Diakónia Keresztény Alapítvány, Művész mozi, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, Bertis üzletek, Bani Market, Kovamat. Az októberi lap szelvényében feliratkozott olvasóinknak önkénteseink házhoz szállítják a lapot.

(Az Önkormányzati Szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)