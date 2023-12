Szabó Anita már ötévesen sportolni kezdett, a focit mindig is szerette, sőt, már az iskolában eljátszott egy női csapat létesítésének gondolatával. Jelenleg a Baróti Városi Sportklub csapatának nem csak tagja, hanem kapitánya is. Az edzéseket komolyan veszik, de a csapat elsődleges célkitűzése nem az eredmények hajszolása, hanem a tapasztalatszerzés. Ha mindenki komolyan veszi feladatát, előbb-utóbb a minőségi előrelépés észrevehető lesz – mondotta a fiatal sportoló. A jövőjét illető elképzeléseiről szólva Szabó Anita úgy nyilatkozott, előbb a testnevelési egyetemet végezné el, majd azt sem tartja kizártnak, hogy az edzői pályát választja.

Kopeczky Alexandru Sorin pályafutására visszatekintve arra a legbüszkébb, hogy hatszáznál több meccset játszott, és mindhárom csapattal, ahol megfordult (Barót, Bardoc és Olasztelek), bajnokságot is nyert. Lázár Attila a Baróttal elért sikerére emlékezett szívesen, de hasonlóan büszke gólkirályi címeire is. Attila és Sorin úgy vélte, jót tenne az erdővidéki labdarúgásnak is, ha a baróti csapat a harmadik ligába léphetne, de kétségüket fejezték ki, hogy valaha meglesz-e az ehhez szükséges anyagi fedezet.

A fiúk hangsúlyozták: az idők változásával az edzések mibenléte is sokat alakult, ma már sokkal jobbak a lehetőségek, mint voltak néhány évtizeddel ezelőtt. Régebb az edzéseken a fizikai erőnlét megszerzésére összpontosítottak inkább, ma azonban már szinte elképzelhetetlen, hogy labda nélküli edzést tartsanak. A következő nemzedékhez tartozó labdarúgók mentalitását viszont nem tartják megfelelőnek. Könnyen veszik az edzéseket, és motiválni is nehéz őket. A fegyelmezés sem egyszerűen megoldható, mert akár vissza is szólnak, vagy az edzést is képesek otthagyni. „Ha a foci az életed szerves része, könnyelműen veszed az edzéseket, azzal becsapod magad és a sportod is” – mondotta Kopeczky Alexandru Sorin.

A beszélgetésen többször szóba került Fejes Géza edző neve, aki jelenleg is a fiatalok nevelésével foglalkozik: az ő keze alatt vált játékossá Kopeczky és Lázár is, mint elmondták, következetesen végzett munkájáért mindketten sokat köszönhetnek neki.

Böjte Ferenc