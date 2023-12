Folytatja a karácsonyi töltöttkáposzta-osztás hagyományát a kézdivásárhelyi Rotary Klub: a Gábor Áron téren, illetve az egyházak segítségével juttatnak el ezer tölteléket a rászorulóknak. Az akcióhoz a kézdivásárhelyi önkormányzat, civil szervezet és magáncégek is társultak.

A Mindenki karácsonya nevű megmozdulást évekkel ezelőtt Imre Sándor magánvállalkozó indította útjára, tőle a stafétát a Rotary Klub vette át. Román György, a Rotary előző elnöke, jelenlegi titkára a Háromszék érdeklődésére elmondta: idén is ezer töltelékkel készülnek, ezt a Nők Egyesületének tagjai készítik el. Egy részét a Gábor Áron téren osztják majd szét, az ott felhúzott sátornál vasárnap 12 órai kezdettel lehet elvenni a hagyományos eledelt, amelyhez kalács is jár. Ezenkívül a kantai Szentháromság-, illetve a Boldog Özséb-plébánia és a református egyház önkéntesei házhoz is kiviszik a nyilvántartásukban lévő rászorulóknak az adományétket.