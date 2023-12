Sepsiszentgyörgyön nincs olyan több mint százéves épület, melyben iskolai bentlakás működne, a tanintézetek közül a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, illetve a Mihály Viteazul Főgimnázium működik viszonylag idősnek számító ingatlanokban, de ezek egyikénél sem áll fenn annak veszélye, hogy a székelyudvarhelyihez hasonló tragikus baleset következzen be – véli Antal Árpád. A polgármester lapunk felvetésére azt is elmondta, a tanintézetek épületeit érintő munkálatoknál mindig törekednek arra, hogy lehetőleg a diákoknak, gyerekeknek ne kelljen építőtelep közepén tanulniuk. Egyetlen beruházást sem kezdenek el anélkül, hogy ne tudnák, mi lesz a diákokkal.

Antal Árpád szerint a székelyudvarhelyi helyzet sajátos, egy több mint százéves épületről van szó, mely ráadásul dombra volt építve, így az alatta lévő területre nehezedő nyomás is jóval nagyobb. Egy ilyen ingatlan esetében, amennyiben a közvetlen közelében ásnak, könnyen előfordulhat, hogy az épület egy része leomlik. Sepsiszentgyörgyön jelenleg nincs olyan százéves kort meghaladó ingatlan, melyben bentlakás működne, és csak pár tanintézet van, amelynek kora meghaladja az egy évszázadot. A Székely Mikó Kollégium épülete a legöregebb, itt az 1977-es, majd a kilencvenes évek elején bekövetkezett nagyobb földrengéseket követően statikai megerősítési munkálatokat végeztek, az épület most is felújítás alatt áll.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum esetében a műemlék épületrészt restaurálták, korszerűsítették, még a szocializmus éveiben felhúzott épületrész megerősítése és felújítása szerepel az önkormányzat terveiben, jövő év nyarán el is kezdődhet, amint a bentlakásnak otthont adó ingatlan korszerűsítése is napirenden van. Az iskolaépületnél ugyanolyan szerkezetmegerősítési munkálatok szükségesek, mint például a Domb utcai, kiemelten földrengésveszélyes tömbház esetében. A Mihai Viteazul Főgimnáziumnál a főépület korszerűsítése nem kezdődhetett el, amíg a bentlakás és az étkezde/rendezvényterem felújítását nem sikerül lezárni, de amint lehetséges, itt is nekifognak a munkálatoknak. Antal Árpád szerint a főépületnél nincs tudomásuk, hogy szerkezeti problémák lennének. A többi régebbi épület esetében, melyekben oktatás folyik, vagy már megtörtént a korszerűsítés, vagy folyamatban van.

Antal Árpád hangsúlyozta: az önkormányzat minden esetben arra törekszik, hogy lehetőleg a diákoknak ne kelljen építőtelep közepette tanulniuk. Inkább bért fizetnek, hogy az oktatás máshol történjen, amíg a munkálatok zajlanak, illetve nem engedik vissza a gyermekeket, amíg az teljesen le nem zárult. Minden esetben az épületek kiürítése nem lehetséges, de egyetlen beruházást sem indítanak el anélkül, hogy a gyerekek, diákok, tanerők, az oktatás biztonsága ne lenne szavatolva. Gyakran az időszakos áthelyezés sok nehézséget okoz, de vannak helyzetek, amikor csak úgy végezhető el korszerűsítés, ha az ingatlant kiürítik, így a Mikes Kelemen-iskola épületére is ez érvényes. Ha nem lehet megoldani, akkor inkább lemondanak a beruházásról – szögezte le Antal Árpád.