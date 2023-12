Jövő év márciusától a román állampolgárok is élvezhetik a schengeni tagság előnyeit, Románia megkapja a szabad mozgás jogát a légi és a vízi közlekedésben - jelentette be szerda este Marcel Ciolacu miniszterelnök.

A belügyminisztérium szerda esti közleménye szerint december 23-án a román, a bolgár és az osztrák belügyminisztérium megállapodott abban, hogy 2024. márciusától feloldják a schengeni övezeten belüli határellenőrzést a repülőtereken és a kikötőkben, és még 2024 folyamán tárgyalni fognak a szárazföldi határellenőrzés megszüntetéséről is, „szoros összefüggésben a határellenőrzés megerősítését célzó kiegészítő intézkedésekkel és a dublini megállapodás betartásával”. A külügyminisztérium arról is beszámolt, hogy december 26-27-e folyamán a belügyminisztériumok, a külügyminisztériumok és a külképviseletek szintjén folytattak tárgyalásokat a politikai megállapodás jogi formába öntéséről. A tárgyalások ma is folyatódnak.

Marcel Ciolacu kormányfő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, „13 év után Románia végre a schengeni övezet tagja lesz. Megszületett az erről szóló politikai megállapodás!”. A miniszterelnök szerint ezzel „exponenciálisan nő a konstancai kikötő jelentősége”. Ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy 2024-ben sikerül lezárni a tárgyalásokat a szárazföldi határellenőrzés megszüntetéséről is. „Rengeteg munka van ebben a projektben. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben és különösen a kormányban dolgozó kollégáimnak, akik annak ellenére is folytatták a munkát, hogy tavaly úgy tűnt, teljesen bezárult a schengeni ajtó” - tette hozzá.