Ezért érdemes kiépíteni egy energiahatékony fűtésvezérlő rendszert /X/

Céges és otthoni energiahatékony beruházások

Legyen szó otthoni vagy céges fűtést érintő beruházásról, több előnyről is beszélhetünk. Egyrészt ott van a csökkenő fűtési költség, mely anyagilag jelentős terhet vehet le a vállunkról. De a javuló komfortérzet sem elhanyagolható, nem beszélve a környezetünkre gyakorolt pozitív hatásról.

Cégként érdemes például az EnergyHubtól egy energetikai auditot kérni, mely hamar világossá teszi a vállalat vezetői számára, hogy mik a gyenge pontok, hol lehet változtatni, hol érdemes energiahatékony beruházásokat megejteni.

Magánszemélyként pedig már akár egy kis odafigyeléssel, valamint a megfelelő fűtésvezérlő rendszer kiépítésével is elérhetünk komolyabb megtakarításokat is.

A fűtésvezérlő rendszer jobb, mint a hagyományos termosztát

A modern rendszerek nagy előnye, hogy a megfelelő pillanatban szabályozzák a rendszert, épp úgy, hogy ne történjen meg a túlfűtés vagy ne következzen be a kihűlés.

Számos gyártó dolgozik már “öntanuló” technikával. Ez azt jelenti, hogy a vezérlőegység kitapasztalhatja, hogy az adott ingatlanban mennyi időre van szükség a rendszer felfűtéséhez és mennyibe telik a lehűlés. Ezen információkra támaszkodva tudja aztán a későbbiekben pontosabban szabályozni a kazánt. De ezenfelül is vannak további, nagyon hasznos kényelmi funkciói is:

* Vezeték nélkül kommunikál. A hőmérő egységet így könnyen mozgathatjuk a házban. Így ott lesz a legpontosabb a hőmérséklet, ahol szeretnénk.

* Távoli elérésre is van lehetőség. Akár okostelefonról, applikáción keresztül is elérhetünk rengeteg funkciót.

* Többzónás vezérlésre képes. Külön-külön vezérelhetjük az egyes zónákat, így eltérő hőmérsékletet állíthatunk be az egyes területekre.

* Időprogram is elérhető. Egy előre beállított időterv szerint módosítja a hőmérsékleti alapjelet feljebb vagy lejjebb.

Rengeteget számít a szigetelés is!

Nem mindegy a ház felépítése és természetesen a szigetelése sem. Egy megfelelően szigetelt épület esetén egy 2-3 fokos hőmérséklet-csökkentés akár 10-15%-os spórolást is eredményezhet. Ellenben ha 10 fokot csökkentünk, akkor a nap végén a visszafűtés rengeteg energiába fog kerülni, ami gyakorlatilag semmissé teszi a napközben elért energiaspórolást.

További kényelmi megoldások

Vásárolhatunk külső hőmérséklet-érzékelőt is, mely például megfelelő külső hőmérsékletnél csökkentheti vagy le is állíthatja a fűtést. De nagyon hasznos lehet például az ablaknyitás-érzékelő is, mellyel ehhez az eseményhez beállítható, hogy csökkentse a fűtést, vagy akár le is állítsa azt.

Mint látható, egy jól beállított fűtésvezérlő rendszerrel sokat spórolhatunk, így nem kérdés, érdemes foglalkozni vele. (X)