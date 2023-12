Következő lapszámunk 2024. január 3-án, szerdán jelenik meg. Az apróhirdetéses iroda ma 13 óráig tart nyitva. Apróhirdetéseket a 3szek.ro honlapunkon online is fel lehet tenni.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében a szilveszteri mulatság december 31-én, vasárnap 23.15-kor Nicola-koncerttel veszi kezdetét a főtéren. Éjfélkor tűzijátékban gyönyörködhetnek a főtéren szilveszterezők. Ezt követően Nagy Feró és a Beatrice csap a húrok közé. A hagyományokhoz híven, a második tűzijátékra 1 órakor kerül sor, majd ismét Nagy Feró és zenekara szórakoztatja az egybegyűlteket egészen 1.45-ig.

Színház

SZILVESZTERI KOMÉDIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében december 30-án, szombaton 18 órától az Udvartér Színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közös produkciója, Georges Feydeau Zsákbamacska című komédiája alapozza meg a szilveszteri hangulatot. Jegyek szabad eladásban kaphatóak, a Kosztándi Jenő-, illetve Boér Géza-bérlettel a későbbiekben lesz megtekinthető az előadás. A darabot Barabás Árpád rendezte, főszereplők: Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója, illetve Gecse Noémi, az Udvartér Színház színművésze.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház december 31-én, vasárnap 18 órától a nagyteremben Kander–Ebb–Fosse: Chicago című musicaljét játssza Puskás Zoltán rendezésében. További előadások: január 3-án, szerdán és 5-én, pénteken 19 órától a nagyteremben. Időtartam: 2 óra 30 perc (egy szünettel). Korhatár: 15+.

SZÉKELY GÓBÉK. A csíkszentgyörgyi társulat Se éjjelünk, se nappalunk című előadásával lép fel Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 20-án 17 és 20 órától. Jegyek elővételben január 9-től a Treff utazási irodában kedden, szerdán és csütörtökön 16–17.30 óráig. Jegyár: 35 lej.

Hitvilág

TEMPLOMI GYŰJTÉS A CSALÁDPASZTORÁCIÓ RÉSZÉRE. Advent első vasárnapjával az Imával megújuló közösség éve kezdődött el a gyulafehérvári főegyházmegyében. Az ima és közösség bölcsője és első iskolája a család. Az együtt imádkozó család erőforrás a társadalom számára is. Az evangélium megélésére törekvő családból pedig értékek válnak elérhetővé az egész világ számára. Értékek, mint az egymás iránti figyelem, az életnek értelmet és otthont teremtő munka, az összetartás, az irgalom és béke állandó felkínálása, a kölcsönös elfogadás ajándékozása, az önfeláldozó felelősség. Hogy ez ne maradjon csak kívánatos lelkület, tevékeny részt vállal ebben a Családbizottság és annak munkáját gyakorlatra váltó Családiroda is, melynek újbóli támogatására tartanak templomi gyűjtést Szent Család vasárnapján, december 31-én. Kérik, ki-ki lehetőségeihez mérten támogassa munkájukat és szolgálatukat.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus templomban december 31-én, vasárnap a 10 és 12 órakor kezdődő szentmisét élőben közvetítik. Az esti, 18 órakor kezdődő szentmise egyben hálaadó szentmise is lesz, beszámolóval az elmúlt esztendőről. Szilveszter éjszakáján 11.45-től nyitva lesz a templom, ha valaki éjfélkor szeretne a templomban imádkozni.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban december 31-én, vasárnap 9, 11 és 18 órától lesznek szentmisék, utóbbi év végi hálaadó mise. Január 1-jén 11 órától kezdődik az ünnepi szentmise, 18 órától az esti szentmise.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI mai programja: 11 órától Katicabogár és Fekete Macska kalandjai (magyarul beszélő), 11.15-tól Az első igazi karácsony (románul beszélő), 16.15-től A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 16.30-tól Wonka (román feliratos), 18.30-tól Imádlak utálni (román feliratos), 18.45-től A győztes gól (magyarul beszélő), 20.30-tól Aquaman és az elveszett királyság (román feliratos), 20.45-től Álmaid hőse (román feliratos);

szombaton: 11 órától Kacsa­lábon (magyarul beszélő), 11.15-től Katicabogár és Fekete Macska kalandjai (románul beszélő), 16.15-től Az első igazi karácsony (magyarul beszélő), 16.30-tól A fiú és a szürke gém (román feliratos), 18.15-től Elfogy a levegő (magyar filmdráma), 18.45-től A győztes gól (román feliratos), 20.15-től Napóleon (magyarul beszélő), 20.30-tól Caravaggio árnyéka (román feliratos). Vasárnaptól keddig a mozi zárva tart.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának január elseji élő műsora: 13.20-tól zenés köszöntő, 17 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból. Honlap: mariaradio.ro.

Év végi munkarend

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM december 29-én 9–16 óráig, 30-án és 31-én 9–14 óráig látogatható. * A Lábas Ház január 3-áig zárva tart, ezért a kiállítások nem látogathatóak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR december 30. és január 2. között zárva tart. Az új év első nyitvatartási napja január 3., szerda.

A MULTI-TRANS RT. értesíti az utasokat, hogy december 31-én, vasárnap az autóbuszok Sepsiszentgyörgyön 18 óráig közlekednek. Január 1-jén, hétfőn az autóbuszok nem járnak, január 2-án, kedden a szombati menetrend szerint közlekednek.

TEGA RT. Január 1-jén és 2-án az ügyfélfogadás szünetel, és a szelektív hulladékot sem szállítják el (ezt január 15–16-án pótolják). A Tega Rt. kéri a városlakókat, hogy az ünnepek alatt a csomagolóanyagokat ne a szelektív kukák mellé tegyék, s ha azt tapasztalják, hogy felgyűlt a hulladék a konténerek környékén, jelezzék a Tega Facebook-oldalán.

Ügylet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donáth utcai Medicom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 352 659). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Január 1-jén, hétfőn 8–12 és 16–20 óra között a Sajtó utcai Transfarm (0267 351 025), 2-án, kedden 8–12 és 16–20 óra között a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355) gyógyszertár szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

megemlékezés. A Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít január 7-én Madéfalvára, majd onnan tovább Marosvásárhelyre a Kultúrpalotához a Siculicidiumra emlékező rendezvényeire. Jelentkezni lehet január 3-án 19 óráig a 0770 997 156-os és a 0744 834 617-es telefonszámon.

TÚRA. A háromszéki EKE január 2-án tartja hagyományos kijózanító túráját a következő útvonalon: sepsiszentgyörgyi stadion, Ezeréves erdő, Biróné pusztája, Erős-oldal, Honvédkút, Gyertyános-kút, Sugásfürdő. Indulás 8 órakor. Kell vinni a bográcsba valót. Túravezető: Vasile Păun és Dukrét Lajos.

VÍZÓRACSERE. A Közüzemek Rt. felhívja azon sepsiszentgyörgyi fogyasztók figyelmét, akiknél vízórát cseréltek az elmúlt hetekben, hogy ha a munkálatok után bármilyen problémát észlelnek, jelezzék a 0744 326 104-es telefonszámon a diszpécsernek.