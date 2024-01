A sepsiszentgyörgyi versenyző tavaly októberben hatalmas bravúrt végrehajtva Cross Country Eliminator (XCE) Európa-bajnoki címet ünnepelhetett Törökországban, aztán nem sokkal később a novemberi XCE-világbajnokságon a tizedik helyen végzett Indonéziában. Szeptemberben sorozatban nyolcadszor szerzett aranyérmet az XCE országos bajnokságon, emellett megnyerte a Cross Country Olympic (XCO) Balkán-bajnokságot, az XCO Román Kupa-sorozatot pedig ezüst­éremmel zárta. Júliusban két ezüstéremmel fejezte be az XCO és a Cross Country Short Track (XCC) országos bajnokságokat. Mindezek mellett a nyár folyamán az XCE világkupa-sorozat négy szakaszán is próbára tette magát, egyszer Törökországban és kétszer Belgiumban állt rajthoz.

„A spanyolországi időszakot elméletileg egy újabb felkészülés követi majd februárban, ugyanis a Román Kerékpáros-szövetség is hangoztatta, hogy edzőtábort szervezne, hiszen rendkívül fontos év elé nézünk. Tavaly a román kerékpársport kiváló esztendőt zárt, ugyanis Vlad Dascălu és jómagam is Európa-bajnoki címet szereztünk. Idén május 8. és 12. között Cheile Grădiștei ad otthont a Cross Country Olyimpic és Cross Country Short Track kontinensviadalnak, ezért nagyon fontos lenne, hogy a válogatott versenyzők, még ha rövid ideig is, de együtt edzhetnének” – fogalmazott.

A székelyföldi sportoló tavalyhoz hasonlóan idén is részt vesz a Cross Country Eliminator világkupa-sorozatban, illetve az olimpiai kvalifikációs versenyeken igyekszik kvótát szerezni a párizsi játékokra. Júliusban a németországi Aalenben lesz az XCE-világbajnokság, valamint címvédőként az Európa-bajnokságon is próbál ismét maradandót alkotni. A hírek szerint a világkupa-sorozatnak két új állomása is lehet, az egyiknek a Fülöp-szigetek, a másiknak Dél-Afrika adhat otthont, aminek Molnár Ede nagyon örülne, hiszen fontos számára, hogy a versenyzésekkel új ingerek érjék, új helyszíneket és közösségeket szeretne megismerni.

„Ezúttal is arra törekszem, hogy úgy vágjak neki az idénynek, hogy ne határozzak meg konkrét célokat és elvárásokat, hiszen nem akarok nagy nyomást és plusz terhet helyezni magamra. Szeretném megfelelően összeegyeztetni az XCE világkupa-sorozatot és az olimpiai kvalifikációs versenyeket, illetve iparkodom, hogy az Európa- és világbajnokság mellett a fontosabb belföldi versenyek se szoruljanak háttérbe. Fantasztikus lenne, ha sikerülne kijutnom az olimpiára, azonban nem szeretném, ha bármi ennek a rovására menne” – mondta az Európa-bajnok kerékpáros.