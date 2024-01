Varga Zsolt szövetségi kapitány a rendkívül sűrű versenynaptár miatt így megtehette, hogy a kontinensviadalra a vb-győztesek közül nyolc rutinos játékosnak – Jansik Szilárd, Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Német Toni, Vámos Márton, Varga Dénes, Zalánki Gergő, Vogel Soma – is pihenőt adott, ők már a februári dohai világbajnokságra készülnek. A szakember így számos fiatal, tavaly nyáron a juniorok között szintén világbajnok játékosnak ad majd lehetőséget, valamint két nagy visszatérő is érkezik, ugyanis a 2013-ban világbajnok, három olimpián is megfordult center, Hárai Balázs, illetve Burián Gergely is tagja a keretnek.

„A legfontosabb célunk, hogy büszkék legyünk erre a csapatra, amely – bármi is az eredmény – az utolsó pillanatig küzd majd. Ez egy remek lehetőség a fiatal játékosoknak, hogy felmérjék, hol tartanak, és esetleg bebizonyítsák, alkalmasak arra, hogy a jövőben akár meghatározó szerepet vállaljanak a válogatottban” – nyilatkozta az elutazás előtt Varga Zsolt. Hozzátette, az új lebonyolítás miatt gyakorlatilag csakis erős ellenfelekkel találkoznak majd, de véleménye szerint ez egy jó lehetőség arra az együttesnek, hogy lépésről lépésre csiszoljon a játékán.

Ez lesz az első Európa-bajnokság, amelyet az úgynevezett kétdivíziós formátumban bonyolítanak le: a legutóbbi viadal első nyolc csapata küzd két csoportban az elit osztályban, míg a második divízióban a selejtezőt sikerrel vett együttesek, szintén két négyes csoportban. Az első divízióban az első két helyen végző alakulatok automatikusan a negyeddöntőbe kerülnek, míg a harmadikok a második vonal csoportmásodikjaival, a negyedikek pedig a csoportelsőkkel találkoznak a keresztbejátszásban – a győztesek a nyolcba jutnak, a vesztesek a 9–16. helyért folytatják.

A férfiválogatott kerete: * kapusok: Gyapjas Viktor, Bányai Márk * mezőnyjátékosok: Burián Gergely, Fekete Gergő, Hárai Balázs, Kovács Péter, Molnár Erik, Nagy Ádám, Pohl Zoltán, Szeghalmi Zsombor, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor.

A magyarok programja: * ma: Magyarország–Görögország (20 óra) * szombat: Grúzia–Magyarország (18 óra) * hétfő: Magyarország–Olaszország (20 óra).