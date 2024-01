Cseke Attila: Nem működik a rendszer, nem működik a kormány

A szövetség szakpolitikusa szerint az európai uniós finanszírozású beruházások fontosak Románia fejlődése szempontjából, a járvány és háborúk által sújtott időszak válságos pénzügyi kontextusában pedig Románia még inkább arra kell törekedjen, hogy minden rendelkezésére álló erőforrást felhasználjon, minden EU-s pénzt befektessen, és egy eurót se küldjön vissza Brüsszelbe. Ehhez képest a kormány az év utolsó napjaiban olyan intézkedést fogadott el, amely pontosan az uniós pénz befektetését veszélyezteti. A szombat hajnalban közzétett 2023/127-es sürgősségi kormányrendelet korlátozza a minisztériumok által leszerződött és elköltött havi pénzösszegeket, ezek a korlátozások eddig nem voltak érvényesek az uniós finanszírozású beruházásokra is, ez lassítani fogja és még bürokratikusabbá teszi a közberuházások rendszerét – mutatott rá Cseke Attila.

A volt miniszter elmondta: a káros, 2023/90-es sürgősségi kormányrendelet által teremtett helyzetet tovább súlyosbítja az új kormányrendelet. „Jól látszik, hogy milyen eredménye van a 90-es kormányrendeletnek, az építők munkáját a kormány nem fizeti ki, a beruházások leállnak, a munkaerő külföldre vándorol, és Románia ma egy hatalmas, félbehagyott munkákkal tarkított építkezési telep. A kormány is rájött a saját hibájára, hiszen ősz óta közel 100 alkalommal kértek kivételt a minisztériumok a kormány rendelkezése alól, de a kormánykoalíció most mégis újabb, hasonlóan káros intézkedéscsomagot léptetett érvénybe” – mondta. Cseke Attila szerint maga a kormány sem tudja, és úgy tűnik nem is akarja betartani a saját rendelkezéseit: „a kormány rendet kellene tegyen, a pénzügyminisztérium rendszereket kellene felépítsen, a közel 100 kivétel nem ezt a célt szolgálja”.

A közigazgatási szakpolitikus kiemelte: van olyan minisztérium, amely a miniszteri rendeletek megjelentetésére vár hónapok óta, mert a kormány előírásai szerint nem tudja kifizetni a Hivatalos Közlönynek az ezért járó 2336 lejt. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a megjelentetésre váró jogszabályokból kettő uniós direktívákat ültetne át az országos jogszabályrendszerbe, egy pedig a helyreállítási alap kapcsán megfogalmazott vállalása Romániának. „Amikor a kormány fejetlensége oda vezet, hogy egy minisztériumnak külön kérni kell, hogy egy rendeletet hatályba leptessen, és elvégezze ezzel a mindennapi munkáját, akkor az azt jelenti, hogy nem működik a rendszer, nem működnek a minisztériumok, és nem működik a kormány” – zárta nyilatkozatát Cseke Attila.

A szakpolitikus hozzátette: az RMDSZ azt kéri a jelenlegi kormánykoalíciótól, hogy hagyjon fel a szakmaiatlan döntésekkel, és törölje el az eddig életbe léptetett káros rendelkezéseket.