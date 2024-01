Huszonnégy órára őrizetbe vették kedden az egy hete leégett Ferma Dacilor Panzió tulajdonosát és két ügyintézőjét. A nyolc ember halálát követelő tűzeset ügyében már okirat-hamisítás és hivatali visszaélés gyanújával is bűnvádi eljárás zajlik – közölte a Prahova megyei ügyészség.

Az ügyészek kedden hallgatták ki a Tohani településen 2023. december 26-án leégett panzió ügyintézőit és annak tulajdonosát, Cornel Dinicut, aki a román sajtó szerint a 2000-es években a bukaresti alvilág ismert figurája volt, több botrány is fűződik a nevéhez, amelyekben rendőrök és magas rangú politikusok is érintettek voltak. Dinicu neve nem szerepel a cég irataiban, de számos interjúban a sajátjaként mutatta be a vállalkozást és a hatóságokra panaszkodott.

Az ügyészek egy jogi és három magánszemély ellen indítottak bűnvádi eljárást gondatlanságból elkövetett rongálás gyanújával, mely katasztrófát okozott – írták a közleményben. Az eddig lefolytatott vizsgálatok alapján megalapozott a gyanú, hogy 2016 és 2023. december 26-a között a kereskedelmi társaság vezetősége, a tulajdonos és a két adminisztrátor törvénytelenül működtette panzióként az ingatlant. A főépületet, amely egy éttermet, egy konyhát, valamint földszinti és padlástéri szállástereket foglalt magában, építési és más, kötelező engedélyek beszerzése nélkül húzták fel és alakították ki. A létesítménynek tűzvédelmi engedélye sem volt – közölte az ügyészség. A nyomozóhatóságok a tűz okaként a villamosenergia-hálózatot valószínűsítették. Ezzel ellentmondtak Dinicu korábbi kijelentésének, miszerint szándékos gyújtogatás történt.

A vendégekkel teli Ferma Dacilor Panzió egy hete gyulladt ki, az épületben 26-an tartózkodtak, előző este összejövetelen vettek részt. A kétszintes, fából készült épületben gyorsan elharapóztak a lángok, a földszinten lakók időben kimenekültek, de az emeleti vendégeket – öt felnőttet és három gyereket – eltűntnek nyilvánították. Hét áldozat szénné égett holttestét a romok között találták meg, majd pár napra rá újabb emberi csontmaradványokat találtak, ezeket DNS-minták alapján vizsgálják. A tűzesetnek két sérültje is volt, egy 48 éves nő és egy 16 éves fiú enyhébb égési sérüléseket szenvedett.