„2024 végre a románok éve lesz!” – ezzel a román nyelvű szöveggel és persze a vezér harcias képmásával ellátott kártyanaptárt kaptunk még az óévben a sepsiszentgyörgyi postaládákban (is). Bizonyára szerte az országban, nem csupán itt, hiszen az apróbetűs szövegből az is kiderül, hogy nem kevesebb mint kétmillió-kétszázötvenezer készült a „díszes” kampányeszközből.

Mert egyértelmű, hogy jól irányított és – sajnos – hatékonynak tűnő választási kampányról van szó, még ha messze is van ama június második vasárnapja, amikor uniós polgárokként járulhatunk az urnákhoz. Nem beszélve a többi, idén esedékes megmérettetésről.

Így talán nem csoda, ha hirtelen az ilyenkor sokat játszott film, a több részt is megért Reszkessetek, betörőkre asszociál az ember eme szlogen olvastán. Igaz, épp ellenkező előjellel, hiszen a két balekot sokszorosan megleckéztető Kevin igazi betörőknek adja fel a leckét. Márpedig ha valaki, hát itt éppen az úzvölgyi sárból – emlékszünk még Simion „mester” kamuvideójára? – egyenesen a parlamentbe dobbantó, a népszerűségét a legtriviálisabb eszközökkel hizlaló politikai kalandor az, akit kellő leleményességgel kellene fogadni. Azért, hogy a botrányokban felhízott alakulat üres ígéretei ne csak nálunk, hanem románságukra büszke honfitársaink körében is lufiként pukkanjanak ki a megfelelő pillanatban. Hogy először június kilencedikén, aztán a következő három választás során is a gyűlölet hordószónokai elnyerjék méltó bünte­tésüket.

George Simion. Borítókép: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR