– Remekül sikerült a december, a nehéz program ellenére két döntetlennel és három győzelemmel zárták az év utolsó hónapját, ráadásul a táblázat ötödik helyén telelnek. Milyennek látta a csapat játékát ezeken a mérkőzéseken?

– A csapat játéka mérkőzésről mérkőzésre javult, ezt szerintem egy laikus is megállapíthatta. Bernd Storck érkezése óta sokkal jobban állunk fizikailag és mentálisan egyaránt. A decemberi öt találkozón elért három győzelem és két döntetlen szerintem szenzációs teljesítmény annak fényében, hogy nehéz programunk volt.

– Úgy tűnik, az edzőváltás kezdi meghozni gyümölcsét. Bernd Storck szigorú szakember hírében áll, Sepsiszentgyörgyre jövetelekor hangsúlyozta a mezőnyfölény fontosságát, illetve elmondta, a támadójátékot részesíti előnyben. A játékosok elfogadták a német vezetőedző mentalitását?

– Nagyon féltem, amikor eldőlt, hogy Bernd Storck irányítja a folytatásban a csapatot. Az országba érkezésekor a repülője késett egy órát, a labdarúgókat viszont hamarabb behívtuk, mert Liviu Ciobotariu kérésére aznap búcsúztunk el a régi vezetőedzőtől. A játékosok odajöttek hozzám, hogy tovább nem várnak, mert régóta a stadionban vannak, haza akarnak menni, mivel a német szakember még sehol nincs. Ezek után féltem, ugyanis sok lúd disznót győzhet, viszont Storck hamar rendbe tette a hozzáállásukat, beszélt a filozófiájáról és a céljairól, illetve közölte, hogy aki nem áll be a táncba, az távozhat. Az első edzést követően láttam a futballistákon, hogy elkeseredtek, mivel a saját hibájuk miatt egy puhább kezű szakember helyére egy sokkal szigorúbb érkezett. Szerencsére, ahogy az idő telt, elfogadták, hogy edzéseken mindent bele kell adniuk, sőt, egyes labdarúgóknak felvidult az arca is. Már a játékosok is elégedettek, és elismerik, hogy nagyon jót tett az edzőcsere, ugyanis azóta játszik a csapat. Az az igazság, hogy szeptemberben és októberben gyengén álltunk erőnlétileg, a meccseken egy óra elteltével alig tudtunk futni, ráadásul pszichikailag is a földön voltunk. Fel lehet tenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha hamarabb lépjük meg az edzőváltást, talán több pontunk lenne, azonban ez egyáltalán nem biztos. Azt mondom, időben léptünk ahhoz, hogy felsőházi rájátszást érő helyen teleljünk.

– Huszonegy forduló után kijelenthető, hogy a felsőházi rájátszásban három hely elkelt, ugyanis az FCSB, a Kolozsvári CFR és az Universitatea Craiova szinte biztosan a legjobb hat között folytatja majd. A fennmaradó három helyért viszont nagy küzdelem zajlik, amelyért legalább nyolc együttes harcol. Még kilenc mérkőzésük lesz, hogy bebiztosítsák a playoffba jutást.

– Úgy számoltam, hogy öt mérkőzést meg kell nyernünk ahhoz, hogy biztosan a felsőházba jussunk, ez azonban nagyon soknak tűnhet. Huszonegy forduló van mögöttünk, ami alatt 30 pontot szereztünk, vagyis nem sikerült összehozni a meccsenkénti másfél pontot, a hátralévő kilenc találkozónkon viszont tizenöt pontot kell gyűjtenünk. Öt mérkőzésünk lesz itthon és négy idegenben, ha a hazai meccseket megnyerjük, biztosan playoffban leszünk. Úgy érzem, 45 pontnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy a tavasszal a legjobb hat között folytassuk szereplésünket. Tavaly 42 pont is elég volt, tavalyelőtt nem jutottunk be, három évvel ezelőtt 45 pontot szereztünk az alapszakaszban, amivel a negyedik helyről vártuk a folytatást. Hozzánk hasonlóan az ellenfelek is hullattak pontokat eddig, vélhetően ezután sem lesz ez másként, ráadásul még egymást is körbeverhetjük.

– Az előző idényhez képest színvonalasabb lett a bajnokság? Az eddig lejátszott mérkőzések után hogyan vélekedik az erőviszonyokról és a riválisokról?

– Szerintem színvonalasabb lett a bajnokság, ami pedig az erőviszonyokat illeti, azt gondolom, hogy nagyon kiegyenlített lett a küzdelem. A sereghajtó FC Botoșani és az utolsó előtti Bukaresti Dinamo kivételével a többi csapatnak még mindig van lehetősége a felsőházba jutni, talán a Jászvásári Poli, az Aradi UTA és az FC Voluntari esetében beszélhetünk csakis matematikai esélyről. Nagyon érdekes kilenc forduló elé nézünk, mindenki körme szakadtából kapaszkodik. Úgy gondolom, az első négy pozíció elkelt, ezenkívül a Sepsi OSK, az FC Farul Constanța, az FC Petrolul Ploiești, a Kolozsvári Universitatea, az FC U Craiova és az FC Hermannstadt küzd az utolsó két helyért. A Galaci Oțelul négy ponttal van mögöttünk, jelenleg nem látom, hogy képesek lennének az első hatba verekedni magukat.

– A felsőházi rájátszásba jutásra hajtó csapatok vélhetően a téli szünetben erősítenek. Mire számíthatunk a Sepsi OSK háza táján?

– Francisco Júnior távozik a csapatunktól, a helyére pedig érkezik egy labdarúgó. Sherif Kallaku formába lendült Bernd Storck érkezése után, ezáltal nyertünk egy középpályást, tehát inkább egy támadóra lenne szükségünk. Ezt majd a vezetőedző eldönti, bár azt mondta, hogy egyelőre ne igazoljunk senkit. Bízom benne, hogy a törökországi edzőtábor jól sikerül és hasznunkra válik az idény hátralévő részében. A német szakember kérésére csak két felkészülési mérkőzést játszunk: január 9-én a német másodosztályban szereplő FC Magdeburg, 12-én pedig a magyar élvonalban játszó Újpest FC lesz az ellenfelünk. A vezetőedző inkább az edzésekre helyezi a hangsúlyt, ugyanis még jobban pontra szeretné tenni a játékosok erőnlétét, hogy bírjuk az alapszakaszból hátralévő kilenc találkozót, illetve az azt követő tíz meccset, hiszen ez azt jelentené, hogy a felsőházba jutottunk.

– Remekül kezdték az idényt, Szuperkupa-győzelmet ünnepelhettek júliusban, aztán augusztusban egy lépésre voltak az Európa Konferencia Liga főtáblájától. A csalódottság és a sérülések is közrejátszottak abban, hogy a bajnokságban és a Román Kupában sem sikerült hozni a várt eredményeket?

– Mondjuk ki nyíltan: elcsalták a főtáblára jutásunkat, mert ha megadják Marius Ștefănescu szabályos gólját a hajrában, már mindjárt másképp alakul a párharc. Szerintem az az elbukott mérkőzés nagy csalódás volt a csapatnak, attól kezdve pedig elkezdődött a lejtmenet. A játékosok egymás között veszekedtek, konfliktus volt a labdarúgók és a szakmai stáb között. A soron következő bajnoki meccseken látszott, hogy a labdarúgók csak lézengnek a pályán, fizikailag teljesen összeomlottak. Sokat kivett belőlük, hogy az FK Bodø/Glimt elleni norvégiai visszavágón 120 percet kellett játszaniuk egy olyan műfüves pályán, amely, őszintén mondom, nem üti a Konferencia Liga szintjét. Ezt követően elindult a sérüléshullám, az egész középpályánk kidőlt, és elvesztettünk hat mérkőzést a SuperLigában.

– A SuperLigában szeptember közepéig veretlenek voltak, aztán következett egy olyan időszak, amelyre talán senki nem számított, ráadásul október végére biztossá vált, hogy címvédőként nem jutnak a legjobb nyolc közé a kupában. Hogyan élték meg ezt az időszakot?

– Nagyon fájó volt, hogy már október végén kiestünk a kupasorozatból, hiszen tudjuk, hogy Európába a kupagyőzelem könnyebb kijutási utat biztosít. Az elmúlt két évben begyűjtött Román Kupa- és Szuperkupa-győzelmeknek köszönhetően az országban kupaspecialistának neveznek minket. A szeptemberi sorsolás után mondtam, hogy nehéz lesz továbblépni a csoportból, hiszen mindhárom mérkőzésünk idegenben lesz, bár arra azért nem számítottam, hogy kikapunk a Vajdahunyadi Corvinul otthonában. A Nagyszebenben játszott döntetlen elfogadható volt, viszont már akkor azt mondtam, hogy aláírtuk a kiesésünket. A decemberi utolsó csoportmeccsen már tét nélkül léptünk pályára, az FC Petrolul Ploiești ellen négygólos mérkőzésen osztoztunk a pontokon, ahol a vezetőedző a cserejátékosoknak adott több lehetőséget. Kimondottan jól játszottunk, ezáltal felcsillant a remény, hogy lesz még az idényben jó csapatunk.

– Az idény hátralévő részében csak a bajnokságban lesznek érdekeltek. Milyen eredménnyel lenne elégedett júniusban? A jelenlegi helyzetben az Európa Konferencia Liga selejtezőjében indulást mennyire látja reálisnak?

– Júniusban mindenképp azzal lennék elégedett, ha a felsőházban szerepelnénk és nem a hatodik helyen végeznénk. Motoszkál bennünk az Európa Konferencia Liga-selejtezőben szereplés, ezért eljátszunk a gondolattal, hogy mi történik akkor, ha a fiúk a decemberi teljesítményre még rátesznek egy lapáttal. Ahogy győztünk a Kolozsvári CFR ellen, úgy a playoffban hazai pályán akár diadalmaskodhatunk az FCSB és az FC Rapid felett is, illetve egymás között a riválisok is botlanak. Miért ne lehetne meg a harmadik pozíció, ami számunkra a hab lenne a tortán, főleg, ha később felülmúlnánk a hetedik vagy nyolcadik helyezettet. Ha úgy juthatnánk ki Európába, hogy dobogós helyen zártuk a bajnokságot, az lenne a csúcs. Ezt a forgatókönyvet nem tartom lehetetlennek még akkor sem, hogy a Kolozsvári CFR és az FC Rapid a télen nagyon beerősített. A labda kerek, és ha a játékosok hozzáállása legalább azon a szinten marad, mint a legutóbbi öt mérkőzésen, akkor lehetséges. Tudom, hogy nehéz lenne ezt megvalósítani, talán a negyedik hely megszerzése reálisabb célkitűzés.

– Mit gondol, a magyargyűlölet örök téma lesz a román labdarúgásban? Legutóbb többek között a Dinamo-ultrák mutatták ki a foguk fehérjét decemberben. Az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy tűnik, a vétkesek az országban megkapják a nevetségesnek számító büntetéseket, viszont az UEFA nem igazán hajlik a szankciók felé.

– Az elmúlt években már számtalan jelentést eljuttattunk az Európai Labdarúgó-szövetséghez, ám olyan eset is volt, amikor választ sem kaptunk. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat számtalan panaszt nyújtott be, amire többnyire az Országos Diszkriminációellenes Tanács és a Román Labdarúgó-szövetség reagált, ezek pedig a kedélyek megnyugtatására kiosztottak egy röhejes büntetést. Tavaly januárban, amikor a játékvezető az olténiai ultrák magyarellenes skandálásai miatt félbeszakította, majd végleg lefújta az FC U Craiova elleni mérkőzést, precedenst teremtett a román labdarúgásban. Ezt követően egy fél évig minden stadionban csend volt, és emiatt azt hittem, hogy elértük a normalitás határát. Mivel a példastatuálás abbamaradt, a szurkolók ismét vették a bátorságot, és decemberben az FC Petrolul Ploiești, a Bukaresti Dinamo és a Galaci Oțelul ultrái is régi formájukat hozták. Ha továbbra sem lépnek az illetékes szervek, ez a tendencia folytatódik, sőt, fel is erősödhet, mivel 2024 a választások éve. Nem remélek változást, mert ilyenkor mindig jól jön a magyar kártya kijátszása.

– Egy decemberi összesítés szerint a SuperLigában húsz év után a legmagasabb lehet a látogatottság. Az átlagos hazai nézőszámokat tekintve a Sepsi OSK a tizenharmadik helyen áll (4078). Eszerint három együttes, az FC Farul Constanța (3101), az FC Botoșani (2137) és az FC Voluntari (1164) van a háromszéki alakulat mögött.

– Számomra ez fájó pont, mert sokan nem tudják, hogy tizenkét év alatt szinte mindent feláldoztunk a magánéletünkből, mindenünket arra fordítottuk, hogy olyat hozzunk létre Sepsiszentgyörgyön, ami még soha nem volt. Épült egy olyan stadion, amelyre bárki büszke lenne: Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Nagybánya vagy Nagyvárad simán rábólintana erre a léte­sítményre. Van egy kétszeres Román Kupa- és kétszeres Szuperkupa-győztes csapatunk, mégis 4000 az átlagos nézőszámunk. Fel kellene nőni arra a szintre, ami Dunaszerdahelyen volt a stadion átadása utáni években, hogy szinte minden mérkőzésen telt ház előtt játszottak. Példa lehet számunkra az FC Rapid és a Galaci Oțelul, teljesen mindegy, hogy épp kivel játszik a kedvenc együttesük. Azt szeretném, hogy legalább 6000 ember mindig kilátogasson a meccseinkre, mert így megmutathatjuk, hogy kik vagyunk. Ne csak kupadöntőkön verjük a mellünket, hanem egy olyan bajnoki találkozón is, amikor épp a sereghajtó érkezik hozzánk. A tévé képernyője előtt nem lehet énekelni a Nélküled című dalt, viszont ha legalább 6000 szurkoló torkából zúg a stadionban, akkor az ellenfél ultrái is sokkal halkabban hallatszanak.

– Többször előfordult már, hogy olyan információkat osztott meg a bukaresti sportújságírókkal, amelyeket sokak szerint talán jobb lett volna négy fal között tartani. Nem gondolja úgy, hogy a kényesebb jellegű híreket adott esetben a csapat ellen fordítják?

– A klub alapításakor az volt az alapelvünk, hogy mindig nyíltak és átláthatóak leszünk, és arra törekszünk, hogy kielégítsük a szurkolók és a sajtó igényét. Nem hazudunk, nem titkolózunk, mert ez a klub nem az enyém, hanem azoké, akik úgy érzik, hogy ehhez a családhoz akarnak tartozni. Vannak olyan információk, amelyeket ki kell mondani, mert másképp mendemondák terjednek, illetve a pletykák öltenek egyre nagyobb méretet. Szerintem a négy fal között hiába igyekszünk megoldani a problémákat, mert a folyamat során esetleg olyan részletek kerülhetnek nyilvánosságra, amelyek eltávolodnak a realitástól.

– Hogyan tudják kezelni, lenyugtatni a kedélyeket, amikor egy eredménytelen időszakban Sepsiszentgyörgy az 50 ezer vezetőedző városa lesz?

– Nagyon nehéz ezeket a helyzeteket kezelni. Sokan mondják nekem, hogy a legtöbb hibát azzal követem el, hogy megnézem a közösségi oldalakat. Kíváncsi vagyok a mások véleményére, és adott esetben adok is rájuk, viszont néha elszörnyülködöm, amikor látom, hogy egyesek miket találnak ki, s olyasmit állítanak, amitől borsódzik a hátam. Az országban az egyedüli klub vagyunk, amely nemet mondott a fogadóirodák felkérésére, és erre büszke vagyok. Mindenki szerződést kötött az említett cégek valamelyikével, kivéve a sepsiszentgyörgyi csapatot, mert nekünk vannak elveink, és még véletlenül sem akarunk olyan helyről támogatást kapni, ami miatt fogadási csalással gyanúsítanának. Mindig nemet mondok az ilyen felkérésekre, pedig lehet, hogy a tőlük kapott pénzből két nagyon jó játékosnak biztosíthatnánk az éves fizetését. Soha nem voltunk részesei egyetlen megbundázott meccsnek sem, soha nem környékeztünk meg egyetlen játékvezetőt sem, ezért pedig elismeréssel néznek ránk.

– A Sepsi OSK immár 13 éves múltra tekint vissza. Milyen álmokat dédelget, amelyeket szeretné, ha a következő öt évben megvalósulnának?

– Reméljük, a tizenhárom a szerencseszámunk lesz, és boldogságot okozhatunk a szurkolóknak. A következő években az a legfontosabb, hogy az akadémiánk előrelépjen, szeretném, ha az országban az első nyolc között lennénk, és minél több saját játékost nevelnénk a felnőttcsapat számára, lehetőleg helybeli gyerekekből.

– Az ön számára az eddigi négy trófea közül melyik a legkedvesebb?

– Mindegyik a kedvencem, nem tudnék egyet kiválasztani, egyformán kedvesek a szívemnek. Tisztán emlékszem mindegyik mérkőzésre, kik és hogyan, illetve melyik percben rúgták a gólokat. Ellenben van egy ötödik trófea, amely még nincs meg, ám az lenne a kedvencem, ez pedig a bajnoki serleg.

– Zárszóként beszéljünk a fél év múlva kezdődő Európa-bajnokságról. A magyar és a román válogatott is továbbjutna a csoportkörből.

– Szerintem a román válogatott könnyebb csoportba került, a magyar csapatnak nehezebb lehet a kijutás a csoportból. Remélem, Marco Rossi együttese képes lesz úgy játszani az Európa-bajnokságon, ahogy az elmúlt években. Mindkét nemzeti tizenegynek megvan a maga esélye. Úgy hiszem, érdekes kontinenstorna lesz, igyekszem a helyszínen megnézni néhány mérkőzést. A magyar szövetségi kapitánnyal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, üzeneteket váltunk egymással, mindig gratulál, amikor győzünk.