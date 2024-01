Sajtószemle szemlesütve

Miután láttam, hogy milyen tudósítások jelentek meg a román sajtóban Novák Katalin múlt hét végi erdélyi magánlátogatásáról, gondoltam, utánanézek más magyar(országi) vonatkozású romániai híreknek is. Szemlesütve szemléltem azokat is.

De lássuk, miket írtak a mostani látogatással kapcsolatban. A G4Media hírportál már a címben azt írja: Magyarország elnökének újabb magánlátogatása Erdélyben a 2023-as botrány után: hokimeccsre ment Brassóba és egy Kovászna megyei faluba.

A cikk megemlíti, hogy látogatásai feszült pillanatokat okoznak, különösképpen Magyarország revizionista politikájának körülményei közepette. „Budapest nyíltan autonomista politikai mozgalmakat pénzel minden szomszédos országban, és a legfontosabb közméltóságok, élükön Orbán Viktorral, revizionosta szimbólumokkal mutatkoznak, mint Nagy-Magyarország térképe, Erdéllyel együtt.”

Az Adevărul ezzel a címmel közöl cikket erről: Orbán Viktor nyomdokain Magyarország elnöke a csíkszeredai szurkolók között. Aztán arról is értekezik, hogy eddig csak Orbán Viktort lehetett látni a Sepsi OSK mérkőzésein, de úgy látszik, az elnöknő is kedvet kapott a Romániában zajló sporteseményekhez. (Én sem értem: ha már Brassóba ment, miért nem szurkol a brassóiaknak? Ráadásul a brassói hokicsapat a csíkiakkal együtt a magyar hokibajnokságban is részt vesz! Már ez is feháborító, nemde?)

De ne csodálkozzunk a felháborodáso(ko)n, amikor a brüsszeli Politico hírportál decemberben azt írta, hogy Ausztria és Magyarország ugyanabból az énekeskönyvből dalol. Egy névtelenségbe burkolózó EU-s diplomata kijelentette kerek perec: „Ne csapják be magukat: ez a két ország egy duális monarchia, amelyik sírjából újra felemelkedik.” A cikk szerint Európa azzal vigasztalódhat, hogy az osztrák–magyar együttműködésre való utolsó próbálkozás is csak körülbelül ötven évig tartott.

Kerekes Attila G4Media hírportálon megjelent hosszú-hosszú elemzésének címe: Orbán Viktor a történelmi tudathasadás csapdájában. Ebben megismétli a szokásos román rémlátást, hogy bizony Magyarország sérti mindazon országok szuverenitását, ahol magyarok is élnek. Például Erdélyben kettős állampolgárságot adott a magyaroknak, és gazdasági beruházási programokat folytat. „Ez – mondhatni – egy kifejezése Orbán azon óhajának, hogy visszacsinálja a volt Osztrák–Magyar Monarchiát” – írja. (Ugyanilyen szemszögből: vajon Románia sérti-e a Moldovai Köztársaság szuverenitását?) Aztán a szerző hivatkozik Buda Péter volt hírszerzési tisztre, aki azt nyilatkozta, hogy Orbán célja a határok megváltoztatása és új területek megszerzése. Ezért támogatja Oroszországot, és arra számít, ha nyer, új politikai rendet hoz létre Európában, olyat, amelyik megengedi a határok újrahúzását. Az írás végén az István, a király rockoperából Koppány dala le van fordítva románra. Eszerint Orbán egy olyasfajta rebellis lázadó, mint Koppány. Felnégyelnék őt is sokan, mint a pogány vezért.

Ezek után nem csoda, ha attól fél nálunk mindenki, hogy a végén csak Erdélyt kéri vissza, körülbelül hétmillió románnal, ugyanis a szlovák Ficóval és a szerb elnökkel, Vučićcsal is jóban van, úgyhogy tőlük nem fog területeket követelni. A burgenlandi magyarok nem számítanak, mert Magyarország úgyis egyesül Ausztriával.

De van még ennél sokkal nagyobb veszély. Tudniillik a Deutsche Welle (idézi az Adevărul január 4-én) azzal a címmel jelentet meg egy cikket, hogy: Egy romániai Orbán Viktor kerestetik? No tessék, hát még ez hiányzik! A cikk szerint, mivel nálunk nincs egy nagyon népszerű politikai vezető, úgy tűnik, egy olyan kellene, mint Orbán Viktor.

„A románok azt szeretnék, ha nekik is olyan vezetőjük lenne, aki verné az asztalt Brüsszelben” – állapítja meg a szerző, Sabina Fati.

A Schengenbe vezető út is már tíz éve épül, ami megaláztatásnak számít, és a románokat idegesítik a határnál álló autósorok. A lakosság egynegyede a szegénység peremén él, és ezért is fordulnak a választók a szélsőségesek felé. Sajnos, az olyanok, mint George Simion és Diana Șoșoacă, nem nagyon szalonképesek.

A végén még oda jutunk, hogy ha Orbán Viktor jelölteti magát, megválasztják Romániában is, mint Magyarországon. Így aztán a két, illetve a három ország egyesül, és létrejön egy Osztrák–Magyar–Román Monarchia.

Borítókép: Novák Katalin a Csíkszeredai Sportklub mérkőzésén. Fotó: Facebook / Corona Brasov