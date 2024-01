A tavalyi esztendő utolsó hetében Baróton tartott lakossági fórumon, amint az várható volt, szóba került a város lakosságát immáron több évtizede – gyakorlatilag a rendszerváltás óta – foglalkoztató egyik probléma is, hogy mikor adják át végre a Baróti Szabó Dávid utcában készülő iskola­épületet.

Lázár Csaba szülő feltette azt a kérdést is, hogy vajon, ha elkészül, az új épület biztonságos lesz-e a gyermekek számára, miután annak alapzatát évekig verte az eső, rongálta a fagy, mielőtt néhány éve elkezdték ráépíteni az emeleteket.

Benedek-Huszár János polgármester, aki már választási kampányában is kardoskodott az épület befejezése mellett, most kiemelte: az épület állagát akkor szakértők vizsgálták meg, még az Állami Építészeti Felügyelőség részéről is kint voltak Baróton, és mindent rendben találtak, tehát mondhatni, hogy az új épület biztonságos lesz. „Nem kell semmilyen veszélytől tartani” – igyekezett megnyugtatni az ag­gódót.

A következő kérdésre, hogy miért késik ennyit az átadás, a válasza az volt, hogy semmiképpen sem a pénzhiány, hanem inkább az építő hanyagsága, „a nem megfelelő munkavégzési ütem” miatt. Történt ugyanis, hogy már két évvel ezelőtt, egy másik lakossági fórumon a polgármester majdnem fogadást kötött az egyik helyi vállalkozóval, hogy abban az évben (2022-ben) megtörténik az új iskolaépület átadása – most beismerte, bizony elvesztette volna a fogadást, hiszen nemhogy abban az évben, de még a rá következőben sem készült el az épület.

Az átadásnak egyébként úgy kell megtörténnie – a városvezetés egy korábbi állítása szerint –, hogy az iskola minden felszerelése, még az utolsó kémcső is a helyén legyen.

Böjte Ferenc