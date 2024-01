Venczel Tamás másfél éve lett oszlopos tagja a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesületnek, 2022 nyarán a kommandói Természet az élet forrása elnevezésű tábort követően csatlakozott az egyesülethez. Ráduly Attila elnök és lelkes csapata nagyra értékeli munkáját és önzetlen kitartását: a múlt esztendő második felében rengeteget önkénteskedett. Az év utolsó hónapjában nagyon ráhúzott, hiszen mindössze három óra választotta el önkéntestársától, a zabolai Gál Bencétől, ami serkentő hatással volt rá.

Venczel Tamás úgy érzi, teljesen más ember lett, amióta önkénteskedik. Meglátása szerint az angolnyelv-tudás nagyon fontos erény, de a kommunikációs készség és a türelem is sokat nyom a latban az önkéntes munkánál. „Az önkéntesség és a környezetvédelem nagyon fontos dolog, másokat erre kell rávenni, hogy ezt észrevegyék. Míg ezt nem látják be, addig nem lehet meggyőzni őket, hogy önkénteskedjenek. Mivel a mai világban minden a pénz körül forog, és az önkéntességért nem adnak pénzt, az emberek nehezen adják be a derekukat” – nyilatkozta a díszoklevél és az ezzel járó serleg átvétele után Márton Andreának az egyesület honlapján megjelent interjúban.