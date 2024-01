Újabb nagy munkálatok Torján

Több nagy munkálatot befejeztek Torján, s újabbakat tervezett be a községháza. Többek között folytatnák a községi utak aszfaltozását, hidakat építenek és kiterjesztik a gázhálózatot.

Több községi út aszfaltburkolatot kapott Torja községben, és az elkövetkező időszakra újabbakat ütemeztek be. Daragus Attila polgármester szerint hatalmas értékű beruházások történnek majd a nagyközségben. „Jelenleg elektronikus közbeszerzés alatt van két híd építési munkálata, mindkettő Altorjára kerül. Ha ezek meglesznek, akkor elmondhatjuk, hogy a községben mindenhol új híd található. Szintén licit alatt van a községháza és a kultúrotthon teljes felújítása, hőszigetelnénk és tetszetősebb kinézetet adnánk az épületeknek. A háromszázezer eurós uniós pályázat révén a belső terek is megújulnának, beleértve a két épület villamos hálózatát, s ahol indokolt, ott kicseréljük a nyílászárókat is” – magyarázta a polgármester.

Daragus Attila szerint a gázhálózatot is bővíteni fogják. „Mi nem álltunk be a Kézdivásárhely által kezdeményezett társulásba, hiszen nálunk már létezett gázhálózat, így bővítésre pályáztunk 12 millió lejt – sikeresen. Ez azt jelenti, hogy az egész községet le tudjuk fedni, és ezzel – a csatornarendszeren kívül, amely pár kisebb utcában még foghíjas – teljesen közművesítve lesz a település. A gázvezeték lefektetése főleg a csikafalvi részen sürgető, mert ott lezajlott a közbeszerzés és alá van írva a szerződés az aszfaltozásra, akárcsak a Valál és Csorbaszeg falurészre is” – részletezte a megnyert pályázatokkal kapcsolatos teendőket a polgármester, aki szerint abból adódóan is szerencsés helyzetben vannak, hogy a megszorító intézkedésektől eltekintve adóssága sincs a községnek.

Az önkormányzat mindezek mellett a gépparkot is bővítette, vásároltak egy új, hóekével és sószóróval felszerelt traktort, így „házon belül”, normális körülmények között tudják hótalanítani a község egyre inkább bővülő aszfaltúthálózatát.