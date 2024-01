Fogytán a szotyoriak türelme

Miklós András, az MPE tagja egyfajta évértékelőt készített, s elöljáróban kiemelte: megvalósításokról aligha tud tájékoztatni Szotyor kapcsán. Éppen ezért tartja fontosnak, hogy a Magyar Polgári Erőből tanácstagok kerüljenek az önkormányzatba, hogy „egy picit támogassák, tegyék szívügyükké a két települést”. Úgy vélte, jobb lenne, ha a közösség által megválasztott vezetői lehetnének a két falunak, akiket az önkormányzatban szavazati joggal rendelkező képviselők támogatnak.

A falufelelős elégedetlenségének adott hangot többek közt amiatt, mert tanácsülések telnek el anélkül, hogy Szotyor ügyei napirendre kerülnének, s ha mégis megtörténik, az rendszerint azért van, mert ő szóvá teszi. Már a múlt év első tanácsülésén ismertette, mire lenne szükségük, hogy legyen ideje az önkormányzatnak a megvalósításra.

A legégetőbb probléma szerinte az igen rossz állapotban lévő, felújításra szoruló szotyori Olt-híd, mely a helyi mezőgazdászok számára igen fontos, hiszen sok területet bérelnek, vásároltak a szentkirályi határban. Kockázatot vállalnak, amikor nehéz gépeikkel átmennek a hídon – jegyezte meg. Az előző rendszerben épült, fából készült átjáró állapotát fényképekkel illusztrálva, gazdákkal együtt ismertették a polgármesterrel, ám előrelépés nem történt. Közben épül a terelőút a közelben, s Miklós András úgy véli, Szotyor ezzel szigetté vált: a termőföldek hetven százaléka a terelőúton túl található, ám átjáró nem készült sehol a mezőgazdasági gépek számára. Más lehetőségük nem marad, mint az illyefalvi vagy az uzoni útnál található kereszteződést használni, s amennyiben nem lesz híd sem, Illyefalváig kell lemenniük a gazdáknak, ez pedig időben, üzemanyagban egyaránt sokba kerül – mutatott rá a falufelelős.

Miklós András úgy véli, ideje lenne a falu középületeit is – óvoda, kultúrház, faluház – rácsatlakoztatni a szennyvízhálózatra, még mielőtt az aszfaltozás elkezdődik. Felidézte, az önkormányzat kérésére felmérés készült, így derült fény arra, hogy a helybeliek mintegy 90 százaléka igényli a földgáz bevezetését. Közben felvetették az aszfaltozás lehetőségét is, s bár a szotyoriak inkább előbbi mellett döntöttek, végül sem egyik, sem másik nem valósult meg – mondta.

Szó esett a település zöldövezetének karbantartásáról is: bár nyáron megkapták a januárban igényelt fűnyírót az önkormányzattól, a falufelelős jobbnak tartaná, ha ezt a munkát nem ő, hanem egy szakcég végezné, hiszen a szotyoriak is ugyanolyan adófizetők, mint a városközpontban élő polgárok. Elhangzott továbbá, hogy bár kulturális eseményeket szerveztek a településen, s az önkormányzat támogatásával a falunapokat is megtarthatták, „többször hallottam, hogy nagy beruházások vannak, s Szotyor marad, de nekünk is határos a türelmünk” – nyomatékosította Miklós András.