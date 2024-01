Hegedűs Ferenc: kirostálják a kisvállalkozókat

Az üzletember egyebek között azt tartja súlyosnak, hogy a kisvállalkozók egy részének az adóját megemelték egyről három százalékra, amit a forgalom után kell befizetni. „Ezt az összeget plafonálták 500 ezer euróig, azaz mintegy két és fél millió lejig, utána ismét csak a jövedelmi adót kell fizetni. Énszerintem az államnak a legbiztosabb bevételi forrása a kis- és középvállalkozások után volt, arra mindig számíthattak. Nagyon sokan, akik egy ideig nem hivatalosan dolgoztak, kivonultak a szürkegazdaságból, befizették a dolgaikat, és tudták, hogy nem kell semmitől tartaniuk. Ahogy én látom, fél év múlva fognak könyörögni, hogy álljanak vissza, mert sokkal kevesebb adót fognak behajtani” – vélekedett a vállalkozó, aki szerint a drágulások, a minimálbér növelése sem emeli a cégek morálját, ugyanakkor az inflációt fogják erősíteni. „Az intézkedések hatása nagyjából az év közepén fog jelentkezni. Ha nem fognak ezeken változtatni, májustól arrafelé súlyos gondok jelentkezhetnek, most még nem érződik semmi” – tette hozzá.

Hegedűs Ferenc szerint a vállalkozók életét az is nehezíti, hogy a múlt év során is rengeteg intézkedést hoztak, sokan azt sem tudják, minek tegyenek eleget. A legfőbb gond az, hogy a vállalkozói réteget nem kérdezik meg, kihoznak egy törvényt anélkül, hogy a gazdasági szféra szereplőivel egyeztetnének” – jelentette ki.

Az egyeztetés és az előkészületek pedig fontosak lennének. „Most jön az elektronikus számlázás, ami hol működik, hol nem. Ugyanez van a készpénzes, illetve kártyás fizetéssel is, nem volt felmérve, hogy ez utóbbi hol alkalmazható. A digitalizáció jó dolog – ha működik, de nálunk ez még gyerekcipőben jár. Leegyszerűsíti a dolgokat, de kell egy stabil háttér, amire építeni lehet. Úgy látom, hogy ezek kutyafuttában vannak csinálva. Az unió előírja, hogy mit kell tenni, aztán a kivitelezés általában nem jó” – mondotta érdeklődésünkre.

Hegedűs Ferenc borúlá­tó a jövőt illetően. Szerinte ezek az intézkedések a kis- és középvállalkozások „eltörlésére” tett kísérletek. „A multik fognak megmaradni, ezt a réteget – ha teljesen nem is, de eltörlik, megrostálják. Még a szolgáltatási ágazatban, így a vendéglátásban is látok olyan tendenciát, hogy a nagy fast food-láncok még jobban be fognak törni, és megpróbálják – legalábbis részben – lecserélni a meglévő vendéglátóipart” – fejtette ki a vendéglőt is működtető vállalkozó.

Egy másik problémát az áfa emelése jelent. „Vannak a bio-, kézműves- és házi termékeket készítő manufaktúrák, akik beálltak a rendszerbe, minősítést kaptak – nekik volt egy kedvezőbb áfájuk. Az áfa esetükben öt százalékról kilencre emelkedett, ha cukor is van benne, akkor már 19 lett. Ezeket a vállalkozásokat egyértelműen megnyomorítják az intézkedések, drágábbak lesznek a termékeik, így veszítenek a versenyképességükből” – sorolta az intézkedések hatását.

A minimálbér emeléséről sincs jó véleménnyel. „Nem azt mondom, hogy nem kell emelni a minimálbért, de ezt nem egy kormányhatározattal kell megtenni. Szerintem a munkaadó és a munkavállaló közötti egyezségről van szó, igazából kettőjük között kell eldőljön, hogy mekkora legyen a bér. Kell legyen egy szint, ami alatt nem szabad senki sem keressen, de a minimálbérrel az a fő gond, hogy a hanyag hozzáállást is stimulálja. Hiszen az alkalmazott úgy is állhat hozzá, hogy ha félmunkát végez, akkor is megkapja a kötelező bérminimumot” – summázott Hegedűs Ferenc.