Megjelent Tóth László: A manók csodálatos világa

A hatvanhat oldalas kis kötet Tóth László első gyermekeknek írt könyve, mely kilenc mesét tartalmaz. A könyv fedőlapját Vetró András képzőművész tervezte, nyomdai előkészítését a szerző leánya, Csillagné Tóth Klára végezte. „Ahhoz, hogy felfedezzük a manók világát, be kell lépnünk a birodalmukba. Hunyjuk be a szemünket és képzeljünk el egy gyönyörű erdőt abban a korban, amikor a világ még varázslatos és rejtélyes volt” – olvasható a kis kötet hátsó borítóján. Tóth László a minap azt is elárulta, azt tervezi, hogy ezentúl minden esztendőben megír egy-egy gyermekeknek szánt könyvet. (iochom)