Többet fizetünk a hulladékelhordásért

Sok bonyodalmat okoz, hogy két nappal ezelőtt leállt a vasúti közlekedés Kolozsvár és Nagyvárad között a pálya korszerűsítése miatt. Több nemzetközi, az egyetemisták által is előszeretettel használt járat közlekedett ezen a szakaszon, ezeket pedig átirányították, ami lényegesen kihat a menetidőre is. Azoknak a háromszékieknek is alaposan meggyűlt a bajuk, akik csak Kolozsvárra utaznának. Erdély legnagyobb városába vasúton kizárólag átszállással lehet eljutni, és legkevesebb hét órát vesz igénybe az utazás, de akad olyan összeköttetés, melynek menetideje a kilenc órát is meghaladja. Akik a távolsági buszjáratot választják, azok sem járnak sokkal jobban, legkevesebb öt óra utazás elé néznek, és az árak is eléggé borsosak.