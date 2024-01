Nehezebb lesz vonattal eljutni Kolozsvárra

Sok bonyodalmat okoz, hogy két nappal ezelőtt leállt a vasúti közlekedés Kolozsvár és Nagyvárad között a pálya korszerűsítése miatt. Több nemzetközi, az egyetemisták által is előszeretettel használt járat közlekedett ezen a szakaszon, ezeket pedig átirányították, ami lényegesen kihat a menetidőre is. Azoknak a háromszékieknek is alaposan meggyűlt a bajuk, akik csak Kolozsvárra utaznának. Erdély legnagyobb városába vasúton kizárólag átszállással lehet eljutni, és legkevesebb hét órát vesz igénybe az utazás, de akad olyan összeköttetés, melynek menetideje a kilenc órát is meghaladja. Akik a távolsági buszjáratot választják, azok sem járnak sokkal jobban, legkevesebb öt óra utazás elé néznek, és az árak is eléggé borsosak.

A vasúti közlekedésről tájékoztató mersultrenurilor.ro honlapon fellelhető információk szerint Sepsiszentgyörgyről egyetlen olyan szerelvény sem indul, mellyel közvetlenül el lehet jutni Kolozsvárra, 12 járattal lehet a kincses városba utazni, de csak átszállással. A legkorábbi az 1641-es nemzetközi járat, mely Désig közlekedik, onnan pedig személyvonattal lehet eljutni Kolozsvárra, a menetidő alapesetben 7 óra 16 perc, azaz a személyvonat reggel nyolc előtt tíz perccel fut be. Az 1641-es gyorsvonatot választó utasoknak egy másik átszállási lehetőségük is van a dési pályaudvaron, az Interregional Călători Kolozsvárra tartó járata mintegy fél órával később indul, mint az állami vasúttársaság által működtetett személyvonat. Ha ezzel az opcióval élnek, közel egy órával később érnek célba – amennyiben nem késnek a szerelvények.

A következő vonat 5:41-kor indul Sepsiszentgyörgyről, ez a Regio társaság járata, Brassóig közlekedik, ahol az utasok átszállhatnak az állami társaság 77-es gyorsvonatára, majd a Fehér megyei Alvincen újból át kell szállniuk a Kolozsvárra tartó szerelvényre, utóbbi is gyorsvonat. A teljes utazás elviekben 8 óra 51 percig tart, ha nincs késés.

A Brassóból induló 77-es járatot ugyanakkor az állami társaság szerelvényével is el lehet érni Sepsiszentgyörgyről, ez 5:56 perckor indul. Ugyanezzel a személyvonattal Brassóban az 1735-ös gyorsvonatot is el lehet érni, ez 8:47-kor indul és Kolozsvárig közlekedik. Akik ezt a lehetőséget választják, legkevesebb 9 óra 54 percnyi utazásra készülhetnek.

Az 1735-ös Brassó–Kolozsvár járatot a Regio magántársaság sepsiszentgyörgyi szerelvényével is el lehet érni, mely 7:35-kor indul a háromszéki megyeszékhelyről. Akik ezt választják, több mint egy órát megspórolhatnak a Kolozsvárig tartó utazásból.

A legismertebb és leggyakrabban használt járatok közül a Har­gita (366-os nemzetközi gyorsvonat) reggel fél kilenckor indul a sepsiszentgyörgyi pályaudvarról, a Kolozsvárra tartók Désig juthatnak el vele, majd ott átszállhatnak az Interregional magánvállalat személyvonatára, mely a kincses városba tart. Ez az utazás alapesetben 8 óra 40 perc a mersultrenurilor.ro honlap tájékoztatása szerint. Az időrendben következő lehetőség a Corona, azaz a 407-es, Budapestről érkező nemzetközi járat, mellyel Sepsiszentgyörgyről Brassóba lehet jutni, majd onnan a Transferoviar magánvállalat 10031-es gyorsvonatával Kolozsvárig utazni. A Corona visszatérő szerelvénye elviekben 9:13-kor fut be Sepsiszentgyörgyre.

A további járatok kivétel nélkül délután vagy este indulnak, az első 13:29-kor Sepsiszentgyörgyről az 1541-es gyorsvonat Brassóig, ahonnan négy előtt tíz perccel közvetlen intercity-járat indul Kolozsvárra. A becsült teljes menetidő 8 óra 41 perc. Az 531-es intercity-szerelvényt el lehet még csípni a sepsiszentgyörgyi pályaudvarról 14:48-kor induló Regio magánszolgáltató járatával, így a teljes utazást közel másfél órával le lehet csökkenteni.

Este a Corona (406-os nemzetközi gyorsvonat) a megszokott időben, 19:21-kor indul Sepsiszentgyörgyről, Désen ez esetben is át kell szállni, ha Kolozsvárra készülünk. Elviekben a Corona 3:50-kor fut be a dési állomásra, az első Kolozsvárra tartó személyvonat viszont másfél óra múlva, 5:15-kor indul. A teljes menetidő alapesetben (késés nélkül) hat perc híján tíz óra. A Coronán kívül este a Hargita Budapestről visszatérő járatát lehet még választani, ez 22:49-kor ér Sepsiszentgyörgyre, Brassóban átszállva az 1643-as járattal lehet eljutni a kincses városba. Az utazás teljes ideje ebben az esetben is meghaladja a nyolc órát, ha nem késnek a szerelvények.

A sepsiszentgyörgyieknek egy másik lehetőség a buszozás Kolozsvárig. Több vállalat is üzemeltet járatokat. Az autogari.ro honlapon hat járat szerepel, különböző szolgáltatók biztosítják ezeket mikrobuszokkal, melyek a buszpályaudvarról indulnak reggel nyolc és délelőtt fél tizenegy között. Egy jegy ára 160–170 lej, társaságtól függően.

Mint ismert, az állami vasúttársaság (CFR) december 10-én állította le járatait Kolozsvár és Nagyvárad között, két magántársaság szerelvényei január 7-ig még közlekedtek. A két nagyvárost összekötő 166 kilométeres pályát a kormány az országos helyreállítási terv keretében szeretné korszerűsíteni és villamosítani, a munkálatokat ez évben kezdik az Egeres és Kissebes közti szakaszon, ezért állt le teljes egészében a vasúti forgalom. Mivel fővonalról van szó, több nemzetközi járatot is el kellett téríteni, ez pedig, amint a fentiek is mutatják, elég sok fejfájást okoz az utasoknak. A járatok menetideje eddig is elég hosszú volt, ezért évek óta sokan inkább a gépkocsival való utazást választották, s a közösségi médiában jó ideje megfigyelhető, hogy sokan inkább alkalmi fuvart keresnek, semmint a vasúton zötykölődjenek.