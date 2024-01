Sepsiszentgyörgyön vannak olyan kisebb vagy nagyobb beavatkozási munkálatok (szegélykőcsere, aknatetők cseréje, járdák aszfaltozása stb.), amelyeket az önkormányzat saját építőcégével, a Sepsi Út-Építővel szokott megoldani, hogy gyorsabb és költséghatékonyabb legyen a kivitelezés. Ennek értelmében az Egészségügy sétány régi, tönkrement szegélyköveinek cseréjét is a Sepsi Út-Építő végzi helyi költségvetésből. Sajnos, a munkálatok az említett utcában valóban megcsúsztak, ennek viszont objektív okai vannak.

Mint köztudott, nemrég adtuk át a forgalomnak a Sugásfürdő felé vezető útszakaszt, amelyet sürgősségi beavatkozásként szintén mi újítottunk fel, hiszen életveszélyessé vált a beszakadt, forgalmas útrész: kicseréltük az átfolyócsövet, megtörtént a támfal aljzatának betonnal való kiöntése, a támfalelemek elhelyezése, valamint aszfaltszintig feltöltöttük az érintett útszakaszt.

Az Egészségügy sétány régi, tönkrement szegélyköveinek cseréje korábbra volt tervezve, szintén tavaly év végéig szerettük volna elvégezni, viszont a sugásfürdői munkálatok miatt később tudtuk átirányítani az építőcsapatunk egy részét. Amint december közepén átadtuk a terepet a forgalomnak Sugásfürdő felé, rögtön neki is láttunk a járda felújításának az Egészségügyi sétányon, amelyet számítások szerint az ünnepek előtt be is fejeztünk volna. A munkálatok azért sem készültek időben el, mert a beszállítók az év végéig nem tudták már biztosítani az építőanyag leszállítását.

Sajnáljuk, hogy ez kellemetlenséget okoz az Egészségügy sétány lakóinak, és igyekszünk minél előbb befejezni a szegélykőcserét. A járdafelújítást január 15-től, hétfőtől folytatjuk, ugyanakkor átkelőt helyezünk el az árok fölé az akadálymentesítés érdekében.

Tisztelettel, Nagy István,

A Sepsi Út-Építő cég ügyvezetője