Január elsejével Kovászna megye minden településén drágult a hulladékelhordás, ennek egyik oka az Európai Unió által megszabott díj megduplázása, ám egyebek is vannak, tudtuk meg Zonda Balázstól, a kézdivásárhelyi hulladékgazdálkodási Gosp-Com Kft. igazgatójától. Az is kiderült: a drágulás ellenére Háromszéken még így is a legalacsonyabb ez az illeték.

„A 2024-es évre az ármódosítás elkerülhetetlen nálunk is. A jelenlegi ár több komponensből áll, van a helyi tanács által megállapított tarifa – amiből a Gosp-Com gazdálkodik –, és van egy másik része, ami mintegy negyven százalékot tesz ki, ezt az állam szabályozza. Tehát van egy lerakási díjunk, ami az Eco-Bihort, a környezetvédelmi adó és az áfa, ami az államot illeti meg. A környezetvédelmi adó 2023-ban 80 lej volt, ez január elsejétől 160 lejre emelkedett tonnánként. Tehát most a személyenkénti 20 lejre emelkedett díjszabásból 12 lej marad a Gosp-Com-nak, nyolc lej megy az államkasszába. Ez az ár tartalmazza az áfát, akárcsak a vidéki településeken megszabott 12 lej/fős díj is. A cégek esetében 243 lej lett a díjszabás köbméterenként, ez is tartalmazza az áfát. A régi díjszabásból, ami 15 lej volt fejenként, 9,5 lej maradt a cégnek, a többi ment az államkasszába. Nem a környezetvédelmi adó nyomta meg az árat, hanem az üzemanyag drágulása, a minimálbér emelése, ezeket sajnos mind be kellett építeni a díjszabásba” – mondotta érdeklődésünkre Zonda Balázs, hozzáfűzve: amint látható, rajtuk kívülálló okok miatt kényszerültek az áremelésre, ami durván harminc százalékot tesz ki. Az igazgató szerint a környezetvédelmi adó megduplázása mögött az van, hogy minél kevesebb szemét szülessen, illetve kerüljön a lerakóba, de hulladék mindig lesz, teljesen nem lehet kiküszöbölni, fogyasztói társadalomban élünk.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy más megyékben mennyi a tarifa, Zonda Balázs csak a brassóit tudta pontosan: havi 27 lej volt fejenként tavaly. „Ott tavaly a lerakási díj 330 lej volt, nálunk most emelkedett annyira” – mondotta.

Az interneten néztünk utána a más megyékben alkalmazott díjaknak, ahol a tavalyi adatokat találtuk meg. A RER Buzău 2023-ban 26,18 lejes tarifával dolgozott (ez idén értelemszerűen emelkedik), Fehér megyében 15,21 lejt fizettek fejenként. A szomszédos Bákó megyében tavaly harminc százalékot emeltek, így 22,78 lej volt a díj személyenként.