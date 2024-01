Ebben az évben is alkalmazza a háromszéki települések túlnyomó többségén a hulladék elszállítását végző sepsiszentgyörgyi Tega Rt. a szolgáltatás díját előre törlesztőknek az árkedvezményeket. A vállalat ugyanakkor felkéri a sepsiszentgyörgyi tömbházlakókat, hogy a lebontott karácsonyfákat a hulladékgyűjtő pontoknál helyezzék el. A fenyőfákat a magánházaktól is elszállítják, a begyűjtési napon a hulladékkal együtt azokat is ki lehet tenni.

Ahogy korábban is, a hulladékelszállítási illetéket egész évre kifizetők tízszázalékos kedvezményben részesülnek a teljes összegből, fél éves előtörlesztés esetében az árengedmény öt százalék. A díjat továbbra is a vállalat Ág utcai pénztáránál, a díjbeszedőknél (ők előre jelzik, mikor keresik fel a lakókat), a különböző illeték- és számlafizető pontoknál, illetve online alkalmazásokon (Pago, un-doi, Pay Point) keresztül lehet törleszteni. Ez a cég honlapján, a tega.ro-n keresztül is lehetséges, de előbb a felhasználónak regisztrálnia kell. A regisztrációhoz szükséges egyes adatok a Tega-számlán szerepelnek, így a regisztrációhoz ez is kell. Akik valamilyen fizetési nehézségbe ütköznek, segítséget kérhetnek a 0267 301 123-as telefonszámon – tájékoztat a vállalat. (ndi)