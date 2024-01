Nem az unióval, hanem a vezetőivel van baj

Az Erdély számos településén megrendezett Kibeszélő – Szólj bele az EU-ba! című rendezvénysorozat sepsiszentgyörgyi állomásán sok érdeklődő jelenlétében tartott oldott hangulatú, kötetlen beszélgetésen szó esett az Európa előtt álló kihívásokról, a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezésről, az AUR megerősödéséről – a fókuszban az alig öt hónap múlva, június 9-én rendezendő európai parlamenti választások tétje állt. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, Vincze Loránt beszélgetőtársa hangsúlyozta: szuperválasztási évbe léptünk, Erdélyben minden választás sorsdöntő, hiszen mindenik szülőföldünk biztonságáról, a közösség versenyképességéről szól. Az európai parlamenti választás tétje pedig nem az, hogy lesz-e két-három képviselője az RMDSZ-nek a 705 fős Európai Parlamentben, hanem hogy továbbra is lesz-e hangja Székelyföldnek, Erdélynek, illetve az 50 milliós őshonos kisebbségeknek Brüsszelben.

Vincze Loránt azt hangsúlyozta: nem úgy érkezett Sepsiszentgyörgyre, mint Európa képviselője, hanem Székelyföld és Erdély képviselőjének tekinti magát Brüsszelben. Elismerte: a Kibeszélő – Szólj bele az EU-ba! című rendezvénysorozat során is világossá vált, hogy nagyon sokan haragszanak az Európai Unióra, elégedetlenek, frusztráltak az európai intézményekben születő döntések miatt, meggyőződése azonban, hogy nem az Európai Unióval van baj – mint később kitért rá, a felmérések szerint a britek is megbánták, hogy kiléptek –, hanem a vezetőkkel, akik rossz döntéseket hoznak. A voksolás tétje éppen ezért szerinte az, hogy a rossz döntéseket hozó vezetőket elzavarják az emberek, és olyanok kerüljenek döntéshozó pozícióba, akik a józan ész pártján állnak és az európai emberek érdekeit tartják szem előtt. Az európai vezetők szószegésére példaként említette Ursula von der Leyent, az Európa Bizottság elnökét, aki megígérte ugyan neki, hogy támogatni fogja az Európai Parlament által nagy többséggel elfogadott Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést, az általa vezetett intézmény végül mégis elutasította azt. A kisebbségvédelem amúgy mindig nehezített terepen zajlik, a háború sem tesz jót ennek, de alkalmas idő sosincs rá, ezért minden körülmény között folytatni kell a harcot. Kitért arra is, mennyire nehéz volt az Európai Néppártot meggyőzni arról, hogy támogassa az ügyet, a spanyol képviselők „átállítása” kellett hozzá, aminek ára az volt, hogy egyértelműsítették: nem a függetlenségpárti törekvéseket erősíti a kezdeményezés.

Ami a kilátásokat illeti, Vincze Loránt szerint az EP-választások nyomán veszíthetnek majd néhány mandátumot a szocialisták és a néppárt, várhatóan nagyot csökken a zöldek és a liberálisok támogatottsága, erősödhet a szélsőjobb és a szélsőbal. A jobboldalon viszont jószerével csak a migrációs kérdésben van egyetértés, így nehéz koherens jobboldalról beszélni, ráadásul a néppárt nem hajlandó tárgyalni a szélsőjobboldalinak tartott erőkkel, miközben a szélsőballal igen. Kitért arra is, hogy a paraszt­párt jelöltjeként a szociáldemokraták listáján mandátumhoz jutott görögkatolikus pap, Cristian Terheș javában egyengeti az AUR útját az európai konzervatívok irányába, nagy eséllyel a frakció tagjává válik a szélsőséges román párt. A magyarság számára az sem túl biztató, hogy várhatóan óriási érdeklődés övezi majd Romániában az EP-választást, a felmérések 70 százalékos részvétellel számolnak. Ez azt jelenti, hogy az RMDSZ-nek 180 ezer új szavazót kellene mozgósítania az öt évvel korábbi megmérettetéshez képest ahhoz, hogy megugorja az 5 százalékos küszöböt.

A Kibeszélő rendezvénysorozat pénteken Kézdivásárhelyre is eljutott.