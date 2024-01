A Don-kanyar hőseire emlékeztek

A Don-kanyari offenzíva 81. évfordulója alkalmából a Történelmi Vitézi Rend (TVR) kézdiszéki állománya január 13-án, szombaton 11 órakor a Katrosában annál az apostoli kettős keresztnél emlékezett az elesett áldozatokra, melyet v. Szima Csaba helytörténész kezdeményezésére a rend 2018. január 13-án állított a Kézdivásárhelyről Csíkszeredába vezető országút mellett. A TVR Kézdi-, Sepsi-, Bardocz-Miklósvár-, Brassó-Hétfalusi- és Csíkszéki állományának, valamint a Vitézi Rend Háromszéki Törzsének mintegy hatvan tagja rendi öltözetben és rendi zászlók alatt vonult fel a kereszthez, ahol kézdiszéki civilek és a Kézdiszéki Székely Tanács képviselője is csatlakozott hozzájuk.

Ambrus Ágnes tiszteletbeli székkapitány emlékező beszédében hangsúlyozta, hogy a rend életében hagyománnyá vált a katrosai megemlékezés. „Hatodik éve gyűlünk össze itt emlékezni a Történelmi Vitézi Rend kezdeményezésére, és úgy hajtunk fejet a Don mentén elesett, fogságba esett magyar honvédek hősiessége, helytállása előtt, mint ahogy minden évben halottak napján kimegyünk a temetőbe, hogy emlékezzünk szeretteinkre. Küld a kötelesség érzése, hogy emlékezzünk és felidézzük újból és újból, hogy a mintegy 210 ezer fős 2. magyar hadseregből 1943 januárjában–februárjában 42 ezer harcban elesett vagy megfagyott, 28 ezer megsebesült, 26 ezer fő fogságba esett – közülük is csak 3–4 ezren élhették túl a megpróbáltatásokat” – mondotta.

A szónok beszédében kiemelte: a hely szellemét emeli az, hogy a kettős kereszt egy bunkernek a közelében áll, amely a 24-es határvadász-zászlóalj katonái számára óvóhelyül szolgált az 1944-es szeptember eleji harcok idején, amikor a katrosai völgyzárban a Vörös Hadsereg támadása bekövetkezett. Hangsúlyozta azt a kapcsolatot, amely a Don mentén a 2. magyar hadsereggel történt tragédia és az 1944. szeptember eleji katrosai harci események között van. „Hiszen a 2. magyar hadsereg 1943 januárjában történt Don menti megsemmisülése után pár hónappal a németek elveszítették a keleti fronton megszerzett pozícióikat, onnantól kezdve a Vörös Hadsereg nyugat felé tört, és1944 nyarán eljutott a Keleti-Kárpátok vonaláig, ahol a magyar hadsereg sem állíthatta meg.”

A szónok azt is kiemelte: azért is fontos a megemlékezés, mert a kommunizmus éveiben megengedhetetlennek tartották, hogy egyáltalán szó essék a szovjetek elleni magyar katonai bátorságról, a Don mentén harcoló honvédeket a bűnös fasiszta rendszer segítőinek állították be, akikről jó esetben hallgatni lehetett, rosszabb esetben pedig megbélyegezni őket.

V. Préda Barna, a Vitézi Rend Háromszéki Törzsének részéről katonai hőstetteket sorolt fel a Don menti harcokból. Hangsúlyozta: a Don menti katonák nem áldozatok, hanem a helytállás hősei voltak.

Az esemény végén v. Szima Csaba katonai hagyományőrző korabeli katonai öltözetben és fegyverzetben a résztvevőknek bemutatót tartott. A megemlékezésen alkalomhoz illő katonadalokat énekelt Gáspár Anett és Gáspár Adorján, mindketten a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Általános Iskola tanulói, felkészítő tanáruk Gábor Judit. Az esemény a kegyelet koszorúinak elhelyezésével és himnuszaink eléneklésével ért véget, majd a kereszt alatti völgyben a TVR kézdiszéki állománya forralt borral és sült szalonnával vendégelte meg a résztvevőket.

Ugyancsak szombaton a Kézdivásárhelyi Baráti Kör – többek között a Kézdivásárhelyi Székely Tanács tagjai, valamint lelkes civilek és hagyományőrzők, mintegy húszan – a 24. határvadász zászlóalj tiszteletére a katrosai erődrendszer egykori laktanyája helyén, a Bellő-tetőn 2013-ban felállított, Szabó Ottó kézdisárfalvi fafaragó által készített kettős keresztnél tartott megemlékezést.

A Lemhényi Ifjúsági Szervezet Hőseink Ösvényén túracsoportjának tagjai szombaton a doni hősök tiszteletére húsz kilométeres gyalogos emléktúrán vettek részt Dálnok és Torja között, több települést is érintve. Altorján megkoszorúzták vitéz altorjai Kozma István altábornagy szobrát. A gyalogtúrához a kistérség több ifjúsági és civil szervezete – például az Almás községi Ifjúsági Szervezet, a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület és a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület és a Vitézi Rend Háromszéki Törzse – is csatlakozott.